1975年4月30日的胜利是越南民族历史上的重要里程碑，实现国家统一，实现胡志明主席的深切愿望，也印证了他深邃思想与坚定宣言：“越南国家是一个整体，越南民族是一个整体，江可以枯竭，山可以磨平，但这一真理永远不会改变”。

值此国家统一50周年之际，越通社驻哈瓦那记者采访了幸运亲自经历了那场光辉胜利的最初时刻的古巴战地记者路易斯·阿尔塞（Luis Arce）。他强调，这场胜利是当代历史上的一个重要里程碑，其意义超越了时空的界限。

他认为，1975年4月30日，越南人民向世界清晰地证明，无论帝国主义拥有多么先进的武器装备、多么强大的军事科技和多么广泛的国际影响，也无法战胜一个热爱祖国的民族。

阿尔塞先生强调：“胡志明主席的政治战略思想是全面而富有远见的，唯有像他这样伟大的人物才具备这样的眼光。早在那个年代，胡主席就预见到今天的现实，郑重宣告人民终将战胜外来侵略者，建设一个‘比今天美丽十倍’的国家。”

在他看来，50年前取得胜利的关键在于民族大团结，这种团结在今天依然是越南走向胜利的重要力量——不过这一次，是为了在社会经济发展中取得卓越成就，建设现代化的工业、科技和技术基础，让越南在国际舞台上崭露头角，走在社会福利前列，满足人民日益增长的物质和精神需求。

1975年4月30日的历史性胜利留下了许多宝贵经验，其中最重要的是自力更生、在任何困境中都不屈不挠、奋勇前进的精神。阿尔塞表示，在当今全球一体化的背景下，越南是实现全球融合的典范，因为越南在一场长期战争严重破坏生产力之后，仅用极短时间就实现了飞跃。越南利用和平的手段突破经济停滞，走向个人幸福的“金字塔”顶端，满足基本需求，迈向繁荣。

阿尔塞记者强调，越南和越南人民在战后如“凤凰涅槃”般重生，赢得世界尊重与信任，向世界宣告：全球一体化是发展的必由之路，经济竞争不是侵略工具，而是保障全球和平与人类福祉的合作手段。（完）