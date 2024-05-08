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社论：新时代下传承奠边府浩然之气
70年前的1954年3月13日，西北战场上，在党中央、胡志明主席和中央军委的领导下，战役司令部和革命武装力量打响了奠边府战役开幕战。全国上下响应党和胡伯伯的号召，本着“一切为了前线，一切为了胜利”的精神，为奠边府前线凝聚力量。经过“挖丘山、睡地道、冒雨淋、吃饭团”，英勇、智谋、创新战斗的56个昼夜，1954年5月7日下午，我军和人民摧毁了法国殖民者在印度支那最坚固的集团据点群。创造了“煊赫五洲，震动地球”的奠边府大捷。
奠边府大捷如同20世纪的白藤江、支稜、栋多胜利一样，成为我国几千年建国卫国史上的辉煌里程碑。这场胜利给予了决定性的打击，粉碎了法国殖民主义者和美国干涉的最后努力；迫使法国殖民主义者签署《日内瓦协定》，结束印度支那战争，恢复和平；开辟革命新时期，带领越南北部过渡到社会主义，成为解放南方、统一国家斗争事业，全国走向社会主义建设的坚实后方；同时，为鼓励世界各国被压迫人民站起来，争取民族独立和自由；迫使法国政府结束殖民统治政策，给予亚非许多国家独立。
奠边府大捷是多种因素的综合力量，其中最重要的是党和胡志明主席英明的领导和战略指引；是爱国主义、革命精神，全民大团结力量，基于工农联盟和越南本领与智慧；是越南人民军队和人民武装力量的勇气、决战决胜意志和自身力量。 这也是印度支那三国军民坚强、始终如一、团结战斗的胜利，也是兄弟国家和国际友人巨大团结援助的胜利。
70年来，我国人民传承1954年奠边府历史性胜利的浩然之气，继续谱写胡志明时代的辉煌史诗，创造了赫赫战功，诸如：1972年“河内——空中奠边府大捷”；1975年胡志明历史性战役，完全解放南方，统一国家，举国上下建设社会主义； 捍卫祖国的独立、 主权、统一和领土完整；全方位履行国际义务和责任。
实施革新的近40年来，在党的领导下，我国在经济社会、国防安全、外交、党建和政治体系建设等方面取得了许多具有历史意义的伟大成就。人民对党、国家和社会主义制度的信任日益巩固和增强。我们的国家从未有过像今天这样的潜力、基业、地位和国际声誉。
2024年及未来几年，世界和地区形势将继续经历快速、复杂、难以预测的变化。除了机遇和优势，也会出现很多困难和复杂的挑战；世界经济衰退，战略竞争、经济竞争、贸易战持续激烈；海洋和岛屿主权争议日趋复杂；俄乌军事冲突，特别是以色列与哈马斯冲突以及美国和西方对俄罗斯的制裁可能会延续，影响地缘政治、地缘经济、能源和全球供应链；科学技术和第四次工业革命强劲发展；气候变化、自然灾害、流行病以及传统和非传统安全问题日益产生强烈、多方面的影响，严重威胁稳定和可持续发展。
从国内看，我国虽然取得了重要而令人自豪的成就，但仍面临许多困难；Covid-19大流行的严重影响；我们党指出的四大危机依然存在。敌对势力不断加紧推行“和平演变”，利用宗教、民族、民主、人权等问题破坏党、国家和人民的创新事业。奠边府大捷的历史经验教训仍然具有宝贵的价值，需要在当前建设和捍卫祖国的事业中继续研究、有效运用和推广。
70年过去了，但奠边府大捷伟大的姿态和意义依然熠熠生辉，永远是我们自豪感的源泉，是激励全国人民在国家革新事业道路上稳步前进的巨大力量。弘扬奠边府大捷的经验教训、浩然之气、决战决胜的精神，全党全民和全军秉持爱国、自力自强精神，积极抓住机遇，克服一切困难和，战胜所有挑战，努力落实好2024年经济社会发展目标任务、各级党代会决议和中央会议决议与结论，在新时代建设和保卫祖国事业中传承奠边府大捷的浩然之气。（来源：《人民报》）