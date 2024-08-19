社论：弘扬新时代八月革命的伟大价值

79年前，在越南共产党和胡志明主席的领导下，越南人民进行了伟大的八月革命，粉碎殖民主义和封建制度的压迫和剥削枷锁，夺取了政权，建立了越南民主共和国——东南亚地区首个人民民主国家，现为越南社会主义共和国。那个历史性的秋天将永远是我们民族建国卫国光辉历史上的辉煌里程碑。

《人民报》报道，八月革命取得成功，使越南从一个殖民地、半封建国家翻身成为了一个自由独立的国家。越南人民已经从奴隶的身份，成为把握社会和自己命运的国家主人翁。自从八月革命秋天后，越南国家和人民步入了新纪元，即民族独立和社会主义纪元。这是具有深刻国际意义的划时代事件，是对全世界殖民地人民和被压迫、被剥削人民奋起斗争、争取民族独立、民主和社会进步的巨大支持和鼓舞。

八月革命的胜利证明了越南党和胡志明主席的正确革命路线、英明领导、战略远见和抓住千载难逢的机遇的智慧。建党之后的15年时间，绝对忠诚于革命理想，不畏艰辛、不畏牺牲的党员队伍坚持不懈地宣传上述路线，动员、组织人民进行革命运动，走向夺取政权总起义。

八月革命的胜利肯定了民族大团结的力量，民族浓郁爱国主义传统的力量，本领、智慧及坚强不屈的意志在由党领导的斗争中得到继承和发扬光大。

79年来，八月革命精神、八月革命成就和宝贵经验教训成为越南全党、全民、全军高举革命旗帜、克服一切困难、战胜所有挑战的坚实基础，取得了一个又一个的胜利，谱写了辉煌灿烂的胡志明时代历史篇章。

九年的长期抗战，创造了“煊赫五洲、震动地球”的奠边府奇迹。21年的英勇战斗，挫败了敌人的战争战略，取得了1975年春季总攻和起义的完全胜利，而顶峰是历史性的胡志明战役，完全解放了南方，统一了国家。接下来是保卫祖国边境和执行崇高国际使命的战斗。

在党的英明领导下，越南人民坚强维护独立自主，迅速走上了建设社会主义的道路，成功地实施了革新事业，使国家摆脱了贫穷落后的状态，进入新发展时期，人民生活日益温饱、幸福，国家在国际舞台上的地位和声誉日益提高。

越南国家从未有过像今天这样的潜力、基业、地位和国际声誉。为革命成就感到骄傲，我们将永远铭记伟大的越南革命天才领袖胡志明主席，数以百万计的英雄烈士、民族的优秀儿女，老一辈革命家，越南英雄母亲，革命有功者家庭所付出的贡献。

我们誓言在国家发展新阶段继续弘扬八月革命的伟大价值。大力激发全党、全民、全军的浓郁爱国主义精神，民族自豪感，自主、自力、自强的意志、团结一心、决心实现发展一个繁荣而幸福的国家的渴望。

全党、全民、全军正在抓紧落实越共十三大决议和2021-2025年经济社会发展五年计划，力争完成越共十三大确定的战略目标，为下一个阶段奠定坚实的基础，目标是到2045年，即建国100周年，越南成为一个发达的高收入国家；同时，我们着力落实面向越共十四大的各级党代会的筹备工作。这是国家发展道路上的一个新的重要里程碑。

各部委、各地尽快排除困难障碍，推动工作进展，确保各领域同步发展，不断改善人民群众物质和精神生活。各级党委和党组织继续推进建党整党工作，将其与力推学习和实践胡志明思想、道德、作风，提高领导、管理干部的能力，推动革新创新，敢想敢做，为国家和人民造福谋利。

在国家的新发展征程，每位干部、党员努力磨练和树立革命道德的表率，在各项工作中当先锋，出色完成任务要求，当得起指挥群众、集聚群众站在革命旗帜下的核心力量这一作用，对党的领导给予信任。

继承八月革命精神，全党、全民、全军不断加强民族大团结，齐心协力，决心在越南英雄民族的新革命征程，崛起的纪元中创造奇迹。（完）