社区旅游创造生计 保护民族文化

提高人民生活质量 保持传统特色

越南国家旅游局旅游发展研究院院长阮英俊表示，目前，国内多地正在发展社区旅游模式，为当地民生发生重大变化做出贡献。此外，社区旅游对社会经济发展和旅游可持续发展目标做出更大贡献是开发、弘扬、推介、保护和保存国家自然资源和独特文化的价值。

得益于社区旅游的发展，少数民族同胞的传统文化和日常生活成为吸引世界各地游客前来探索和体验的动力。从而，少数民族同胞独特的文化价值不仅得到传承和传播，而且直接有助于创造越南颇具吸引力和独特的旅游产品。

民族委员会民族学院代表陈国雄博士强调，越南社区旅游日益强劲发展，有助于消除贫困饥饿，提高当地人民尤其是边远和少数民族地区及山区人民的生活质量。少数民族社区通过社区旅游活动可以交流与学习，同时有机会保存和弘扬民族文化特色，保护生态景观、环境，并获得收入来源和改善生活质量。

例如，朔庄省美川县大心乡已成为新农村示范典型，在发展文化的同时，他们注重发挥京族、高棉族和华族等民族的文化特色。得益于农业经济发展和旅游服务，该乡人民每年人均收入超过7600万越南盾。

朔庄省美川县高棉族萨龙寺。图自越通社

以优质产品增加价值

为打造真正优质并吸引大量游客的社区旅游产品，需要将保护和弘扬特色文化和谐地结合起来，确保本土文化的真实性就是创造具有吸引力的旅游产品的核心价值，同时保护当地的自然景观和生态系统。

民族学院陈国雄博士认为，为开发多样化、丰富的旅游产品和服务，各地方需要注重各社区旅游目的地的特殊性，从不同类型的旅游资源中打造符合游客口味和喜好的旅游产品。

另外，注重培养和提高社区旅游点特别是少数民族地区从业人员的旅游技能，使这一综合经济产业可持续发展，为各族人民带来最大利益。

为有效开发这些体验式旅游产品，各地方、旅游企业和服务业需要加强协调与配合，对基础设施进行投资，服务于综合旅游发展。确保演出和艺术交流活动有合适的、独特的剧本。美食体验旅游产品需要注重保证卫生和食品安全，满足游客的需求。（完）