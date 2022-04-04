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社会经济复苏与发展： 康养旅游是后疫情时代之趋势
长期以来，全世界受新冠肺炎疫情的影响，同时，受气候变化、环境污染和各种疾病增加等的影响，人们对照顾自己身心健康和舒缓心里压力的需求显著提升。这使得医疗保健市场和医疗保健旅游的需求不断增长。
专家预测，未来，旅游趋势将显著提升。游客的多日游将不仅局限于单纯的参观，还将保健和改善健康状况相结合。
越南文化体育旅游部旅游总局局长阮重庆强调，越南凭借遍布全国的热矿泉、泥浆游泳池以及许多气候温和的地区等在发展保健旅游方面拥有优势。Vinpearl集团投资的宣光美林温泉、日本Yoko集团投资的广宁光亨温泉和富寿清水温泉等。部分度假村提供泥浴、水疗、桑拿、按摩等服务。
旅游公司也开始在环境静谧、空气清新的各地提供冥想瑜伽旅游产品，适合游客练习瑜伽、冥想、享受水疗并缓解心理压力。
为了满足2022年夏季旅游需求，豪华酒店及游艇集团Paradise Vietnam与国际冥想学院IMA合作推出探索下龙湾的2天1夜“健康是金”游，结合练习冥想，增强健康。
康养旅游的发展将丰富国内外游客的旅游产品，延长游客的停留时间并促使其增加消费。（完）
专家预测，未来，旅游趋势将显著提升。游客的多日游将不仅局限于单纯的参观，还将保健和改善健康状况相结合。
越南文化体育旅游部旅游总局局长阮重庆强调，越南凭借遍布全国的热矿泉、泥浆游泳池以及许多气候温和的地区等在发展保健旅游方面拥有优势。Vinpearl集团投资的宣光美林温泉、日本Yoko集团投资的广宁光亨温泉和富寿清水温泉等。部分度假村提供泥浴、水疗、桑拿、按摩等服务。
旅游公司也开始在环境静谧、空气清新的各地提供冥想瑜伽旅游产品，适合游客练习瑜伽、冥想、享受水疗并缓解心理压力。
为了满足2022年夏季旅游需求，豪华酒店及游艇集团Paradise Vietnam与国际冥想学院IMA合作推出探索下龙湾的2天1夜“健康是金”游，结合练习冥想，增强健康。
康养旅游的发展将丰富国内外游客的旅游产品，延长游客的停留时间并促使其增加消费。（完）