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碳市场发展是打造碳中和经济体的资源生成机制
截至目前，越南党和政府以及各部门陆续签发了多项决议和法律文件，为碳市场发展夯实法律基础；其中主要涉及减少温室气体排放，推动国内碳信用交易市场发展，参与全球碳市场，温室气体配额分配，明确碳市场发展为应对气候变化和保护环境的任务之一等内容。
越南能源转型倡议组织（VIETSE）专家张安河博士表示，越南国内碳市场建成并投运后，越南将能抓住有效减少碳排放的机会，增加与国际碳定价机制的兼容性，提高越南产品在国际市场上的竞争力等。此外，碳市场也是促进低排放技术的开发和应用和打造碳中和经济体的资源生成机制。
越南自然资源与环境部下属自然资源与环境战略政策研究院前院长阮世征表示，企业主动参与碳市场开发在履行越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上所做出的承诺过程中起着举足轻重的作用。
在国际一体化进程的不断加深，越南等世界上多个国家正在努力实施减少温室气体排放的措施，力争到2050年实现净零排放的背景下，减排已成为企业的强制性要求。减排不仅为了减少对环境的危害，实现可持续发展，也是为了满足进口国的绿色标准。
企业可持续转型机会
越南自然资源与环境部气候变化局副局长范文晋透露，推动能源转型，实现净零排放是越南具有战略性的选择。
为了参与这一转型进程，企业须避免或迅速撤出消耗大量能源、排放大量温室气体的产业和领域；为参与碳市场做好准备，与政府机关密切配合制定和实施落实各项减排措施以及为其商品制定排放系数和限值等。
森林趋势组织(Forest Trends)资源管理和贸易政策项目主任苏春福透露，目前许多政府和国家（包括越南出口大国）已承诺到2050年实现净零排放的目标。因此，今后各机制和政策将直接影响到所有越南企业。
因此，企业须明确未来减排是强制性的要求，必须改变技术和管理方式。减排将为做出适当改变，顺应时代发展的企业带来新机遇，让企业从碳金融和绿色金融中获得新的收入来源。
国际经验表明，碳市场越来越受欢迎，因为其有效地减少了排放量，让企业灵活主动地采取措施遵守排放限值，从而降低减排成本等。（完）