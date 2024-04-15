确立越南品牌地位和价值

越南国家品牌排名有变化，在世界排行榜上的位置不断提升。该成果取决于政府所采取的各项措施和企业在打造品牌中做出的努力。近日越通社记者已就国家品牌建设取得成功的因素和树立国际市场上地位的定向对工贸部贸易促进局局长武伯富进行采访。

越南被世界评为复苏全景图和树立和发展国家品牌中的亮点许多越南各大品牌已赶上全球趋势。武伯富认为，世界之所以对越南给予积极评价是因为党关于经济、政治、外交、文化、社会的正确主张和路线、政府的强有力和密切指导，有助于提升越南在国际舞台上的威望和确立越南地位。

此外，企业界，尤其是拥有产品获得国家品牌的企业在树立和发展产品和企业品牌中所作出不懈的努力。从而，有助于提升越南国家品牌在国际市场上的地位和价值。

武伯富同时强调了品牌在企业、各行业、地方和国家发展中的重要作用。对企业来说，品牌起着识别、辨别产品，促进顾客选择产品和树立对客户/伙伴信任的作用。从而，条产品在国内外市场上的竞争力。对于顾客，品牌有助于确立产品来源、原产地，产品的特性和属性等。企业、行业、地方和国家的品牌拥有有机关系、互动性，互相直接影响。

一个国家拥有许多优质产品的企业、经济发展和许多具有区域性的夜色产品将是提升一个国家品牌的重要基础。

武伯富指出了确立和建设品牌过程中面临的困难和障碍，同时表示，为了确立越南主要出口产品在国际市场上的地位和提升主要出口产品的竞争力，今后工贸部将继续提高各层级对树立和发展产品品牌的作用、意义的认识，从而进行合理的投资和给予关注。建设和发展品牌是全社会的共同责任。

此外，各部门、地方、行业协会等需对从来所颁布的产品品牌发展计划、方案进行核查，从而对其进行更新、调整和补充。此外，需关注提高有关主体品牌建设和发展能力；注重产品的核心问题。

推进品牌注册和保护，加大越南主要和潜在出口产品宣传力度；其中主要出口市场。

建设和发展品牌需从国家品牌，区域、地方、行业品牌和企业品牌三大层级同时进行。（完）