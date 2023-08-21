确保足够的粮食储备以应对紧急情况

国家储备总局表示，该局已积极核查平衡国家储备粮食资源；确保维持合理库存水平，按照国家储备法规定的目标完成任务，主动、快速、有效应对一切突发、紧急情况，青黄交接时期、自然灾害、流行病爆发时，不让人民群众缺粮缺米。

此外，国家储备总局密切跟踪市场动态，预测气候变化、自然灾害、疫情，保障粮食安全，各地方的发放需求，与相关部委密切配合，及时建议并上报主管部门提请政府总理补充2023年的计划和预算，在需要的情况下购买额外的国家储备粮食。

同时，制定2024年适当储备水平的粮食收购计划，确保储备资源按照主管部门的决定及时发放，为稳定市场作出贡献。

国家储备总局还集中精力完成总理下达的2023年国家粮食储备计划目标；密切跟踪、协调中标单位，按照签订的合同，迅速完成大米储备工作；保存和安全保护国家储备物资的数量和质量；为承包商履行大米合同创造一切条件。

同时，根据实际情况适时灵活管理2023年计划国家储备粮食入库出库工作，确保国家储备资源高效利用。

特别是在组织收购大米入库国家储备时，在供需和粮价波动较大的市场背景下，2023年8月18日，国家储备总局正式发布文件要求各地区国储抓紧完成2023年被交给的粮食计划。

此前，2023年8月5日政府总理签发关于坚定确保国家粮食安全并促进当前时期可持续稻米生产和出口的第24/CT-TTg号指示；确保有足够的国家粮食储备，以便主动做好准备，迅速有效地应对突发和紧急情况；保障社会治安、稳定人民群众的生活等。（完）