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确保第十六届国会及各级人民议会代表选举期间通讯联络畅通

为主动应对第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举期间可能出现的冷空气、雷阵雨、海上强风及各类自然灾害等，越南科学技术部于3月13日发布通知，要求各电信企业严格执行全天候24小时候领导值班、民防指挥值班及通信抢修值班制度。各单位须密切监测天气变化，采取主动应对措施，确保通讯联络畅通。
岘港市茶灵乡色当族同胞正在用手机查看有关第十六届国会及各级人民议会代表选举的视频和图表新闻，了解投票流程。图/越通社

为主动应对第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举期间可能出现的冷空气、雷阵雨、海上强风及各类自然灾害等，越南科学技术部于3月13日发布通知，要求各电信企业严格执行全天候24小时候领导值班、民防指挥值班及通信抢修值班制度。各单位须密切监测天气变化，采取主动应对措施，确保通讯联络畅通。

各省市及企业需密切关注天气预警和预报，主动采取相应的应对方案，保障现场力量准备就绪，确保在灾害或事故发生后能及时开展恢复工作。

据各电信企业的消息，各单位已积极、主动、灵活地应用最先进技术，服务于第十六届国会及各级人民议会代表选举。

其中，Viettel 网络总公司（越南军队电信工业集团）全面应用网络自优化（SON）系统，实施全天候24小时监控，彻底杜绝局部网络拥塞。

越南邮政电信集团（VNPT）下属单位已准备就绪，随时实施确保选举期间的信息安全，特别是投票站的系统、基础设施和服务安全。

MobiFone 电信总公司主动制定并同步开展各项技术方案，安排值班力量，确保选举全过程的通信安全与服务质量。

另外，MobiFone与各国家管理机构密切合作，统筹实施各项解决方案，确保电子门户和公共管理系统等关键信息系统的信息安全。（完）

报道/越通社

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