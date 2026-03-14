确保第十六届国会及各级人民议会代表选举期间通讯联络畅通

为主动应对第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举期间可能出现的冷空气、雷阵雨、海上强风及各类自然灾害等，越南科学技术部于3月13日发布通知，要求各电信企业严格执行全天候24小时候领导值班、民防指挥值班及通信抢修值班制度。各单位须密切监测天气变化，采取主动应对措施，确保通讯联络畅通。



各省市及企业需密切关注天气预警和预报，主动采取相应的应对方案，保障现场力量准备就绪，确保在灾害或事故发生后能及时开展恢复工作。



据各电信企业的消息，各单位已积极、主动、灵活地应用最先进技术，服务于第十六届国会及各级人民议会代表选举。



其中，Viettel 网络总公司（越南军队电信工业集团）全面应用网络自优化（SON）系统，实施全天候24小时监控，彻底杜绝局部网络拥塞。



越南邮政电信集团（VNPT）下属单位已准备就绪，随时实施确保选举期间的信息安全，特别是投票站的系统、基础设施和服务安全。



MobiFone 电信总公司主动制定并同步开展各项技术方案，安排值班力量，确保选举全过程的通信安全与服务质量。



另外，MobiFone与各国家管理机构密切合作，统筹实施各项解决方案，确保电子门户和公共管理系统等关键信息系统的信息安全。（完）