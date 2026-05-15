破解“瓶颈”，推动知识产权估值

破解“瓶颈”

经济专家指出，发展知识产权及其交易市场，是实现知识产权从“潜在资产”向“真实经济价值”转化的关键，也是促进经济可持续增长的核心动力。然而，知识产权估值（或确定各类无形资产的价值）目前仍是一大挑战，这不仅困扰着市场主体，也给国家管理体系带来了重重困难。

近期，国家对科学技术发展及创新生态系统的重视，提升了全社会对知识产权价值的认知。然而，知识产权识别与估值的法律框架仍存在障碍。为此，迫切需要价格管理部门与知识产权管理部门紧密配合，制定并完善专业指导规范。同时，应着力提升评估师队伍的专业能力，确保评估结果贴合实际。此外，评估师必须及时更新知识产权估值的国际惯例，从而推动越南知识产权交易市场的形成与发展。

越南财政部价格管理局副局长范文平强调，根据《2023年价格法》的规定，“定值”是指由国家职能机关或相关组织、个人确定货物及服务价格的过程，涵盖了国家定价和市场机制定价。然而在实践中，许多涉及技术转让、以知识产权出资或研究成果商业化的交易，往往采用具有“协商”性质的定价方法，而非通过正式的价格评估来准确评估资产的真实价值。

此外，知识产权的本质是非物质性的，其价值高度依赖于对未来的预期。一项专利、一个软件或一个品牌的价值，不仅在于其研发成本，更主要取决于其商业开发潜力、市场地位、管理能力以及相关的风险因素。

准确评估知识产权价值





世界知识产权组织（WIPO）财务与知识产权估值专家 Michael KOS 表示，世界上，企业价值结构已向无形资产进行强力偏移，其总价值现已超过100万亿美元，且仍在不断增长。然而，将知识产权用于金融目的仍处于起步阶段。由于对无形资产价值的认定或估值尚未能对标其实际价值且面临重重困难，导致无形资产在金融体系中仍未得到充分反映。

这一挑战几乎是全球各国（包括越南在内）共同面临的课题。因此，正确理解并准确评估知识产权价值，已成为制定发展战略以及做出高效投资与经营决策的核心要素。

知识产权与技术已成为重要的经济资源，直接参与到出资入股、并购（M&A）、技术转让、抵押贷款或企业转让等交易当中。

因此，准确的定价或估价活动发挥着独立中介工具的作用，有助于确立资产的公允价值，从而降低风险，提升市场透明度，并辅助管理部门进行监管及高效利用资源，特别是针对公共资产和国有资本。

随着数字经济的蓬勃发展、科学技术的日新月异以及创新活动的日益频繁，知识产权与技术估值的需求已成为发展的必然趋势。为满足这一要求，必须重点建设知识产权交易数据库，提升价格评估师队伍的专业素养，并积极发展知识产权与技术交易市场。（完）