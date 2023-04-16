破解交通瓶颈 推动东南部发展成为越南经济增长的最大引擎

东南部（南部以东地区）是越南全国重点经济区，也是南部地区通往全国乃至世界的重要门户。但是该地区交通基础设施的滞后已经成为南部发展的一大障碍。因此，东南部各省市需全力配合，寻找有力措施，破解制约区域经济发展的交通瓶颈，推动东南部发展成为全国经济增长的最大引擎。

越南东南部包括胡志明市和西宁、平福、平阳、同奈和巴地头顿省。2022年 10月7日，越共中央政治局发布了关于促进东南部社会经济发展和保障国防安全（近期2030年，远期2045年）的第24号决议明确指出，影响东南部互联互通的“瓶颈”主要来自区域间仍未完善的交通基础设施体系。

胡志明市交通运输局代表指出，交通基础设施存在不足的主要原因是区域联动机制比较松散，缺乏统筹谋划，形式主义和各行其道现象依然存在，造成主要交通干道超负荷运行，影响各地区乃至区域经济发展。

胡志明市人民委员会指出，必须确保各地方、区域之间的规划协调，尤其是跨区域交通项目规划。根据胡志明市的特殊发展机制试点，该市将与各地方合作制定联动协调机制，同时研究出台促进区域发展的特殊机制。

目前，交通运输部已制定促进东南部及周边地区交通互联互通计划，预计投资总额超过400万亿越盾（约合166.7亿美元）。2021~2026年期间重点投资于跨区域公路及连接隆城机场、盖梅-施威港的公路，将东南部地区高速公路里程提升至348公里。

交通部长阮文胜表示，应采取有力措施，创新思维，开阔视野，激发东南部各省市在交通发展规划、管理、投资工作中的创造力。同时推动区域内和区域间在交通基础设施管理、投资和开发等方面的合作，统一经济空间，克服不足，提升区域竞争力。

胡志明市委书记阮文年表示，为提高区域联动性，应切实做好组织、机制、资源等方面的工作，提高各地方的共识。不仅发展道路交通，还要充分发挥潜力，发展空路、水路、铁路等交通网络，实现全方位联通。（完）