知识分子和海外越南人钦佩阮富仲总书记“为国为民”的心血

悉尼科技大学（UTS）环境与水中心主任、澳大利亚越南知识分子专家协会（VASEA）主席严德龙教授在澳大利亚接受越南通讯社记者采访时表示，阮富仲总书记在越南人民和国家心中留下了深刻的印记，他是一位为国为民全心全意的领导人。



严德龙教授认为，阮富仲总书记是一个朴素但非常博学的人。他是意志坚定但又非常有爱心的人，对儿童和青少年给予特别关注。



严德隆教授认为，阮富仲总书记朴实、亲切的作风中隐藏着对国家和人民的关切。对于阮富仲总书记来说，反腐败、“竹子外交”和创新是创造繁荣越南的三大支柱。



严德隆教授表示，阮富仲总书记也非常关注国内外越南知识分子和专家的思想和愿望。因此，惊闻阮富仲总书记逝世的消息后，不少人通过个人页面发帖或发快拍表达了深切的哀悼。



*意大利越南人协会主席联盟秘书长、越意文化桥梁协会会长黎氏碧红对阮富仲总书记的逝世表示深切哀悼，同时强调，阮富仲总书记是做人朴素、敢于担当、治党坚强、清正廉洁的典范。



*在苏黎世市移动数字股份公司（Move Digital AG）工作的信息技术博士刘永全向越通社驻瑞士记者表示，听到总书记阮富仲逝世的消息后感到非常悲痛。阮富仲总书记为提高越南在国际舞台上的地位和声誉做出了许多伟大贡献，其中包括推动反腐败工作。



*南非越南人社群联络委员会主任黎怀南表示，南非越南人社群一直尊崇阮富仲总书记为光辉榜样，他始终秉持正直、公正的精神和朴素的生活和工作作风。



*美洲越南佛教教会主席、加州奥利赫斯特市法王寺住持释德俊和尚强调，阮富仲是一位非常朴实、亲民、模范、清廉的领导人，他给国家带来巨大的变化。阮富仲总书记也为将越美关系提升为全面战略伙伴关系做出积极贡献，其有利于两国发展，特别是有利于旅居美国越南人社群。（完）