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着力推动越印全面战略伙伴关系迈上新台阶
值此越印建交50周年（1972.1.7~2022.1.7）之际，6月28日，河内友好组织联合会同越南与印度友好协会河内市分会和印度驻越南大使馆联合举行友好交流会。
河内市友好组织联合会常务委员会常务副主席陈氏芳在交流会上发表讲话时表示，越南与印度的传统友谊历史悠久。该关系由胡志明主席和贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)总理亲手缔造并得到两国历届领导人和人民的精心培育。
河内市友好组织联合会常务委员会常务副主席陈氏芳在交流会上发表讲话时表示，越南与印度的传统友谊历史悠久。该关系由胡志明主席和贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)总理亲手缔造并得到两国历届领导人和人民的精心培育。
50年来，两国在争取民族独立斗争和建国卫国事业中互相支持。印度是一个忠诚可靠的朋友，竭心尽力帮助越南渡过种种困难和挑战。特别是，从两国于2007年建立战略伙伴关系并于2016年提升为全面战略伙伴关系以来，两国合作在政治外交、国防安全、经济贸易、科学技术、教育培训、文化和民间对外等5个支柱领域上不断朝着务实且高效的方向发展。
陈氏芳透露，值此越印建交50周年之际，越印友好协会河内市分会同印度驻越南大使馆联合举行了“河内与德里友好桥梁”图片展，展示了有关首都河内、首都新德里以及两国各项民间交流活动的50张图片。此外，越印友好协会河内市分会还将举行系列纪念活动，如：越印全面合作关系座谈会、骑自行车、植树等活动。
河内像辨喜(Swami Vivekananda)中心第一书记Rachna Srivatas在交流会上发表讲话时强调，在最近一段时间，越印两国之间的传统友好合作关系日益紧密，这体现在两国在经济、文化、教育等领域的多项交流与合作活动上。这些活动为加强两国人民之间的沟通，并使越印两国全面战略伙伴关系迈上新台阶作出积极贡献。（完）