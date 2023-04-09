着力加大越南企业与跨国公司的合作对接

制造工业产业是一个富有吸引力并吸引了大量外资流入越南的领域。然而，参与跨国公司供应链的国内企业数量仍然很少，制造工业产业的本土化率也很低。因此，需要制定有效的政策来推动越南企业的参与度。

据工贸部的数据显示，2022年，加工制造业是引进外资最多的领域，注册资本超过149.6亿美元，占注册投资资本总额的59.5%。截至目前，已有107个国家和地区对越南的加工制造业进行投资。

多年来，越南一直被评为地区内经济增长最快的国家之一。工业化、现代化进程中取得的成就为国家社会经济的发展奠定了坚实基础。其中，加工制造业起着重要作用，被看做是经济发展的骨干，是引领越南整个工业产业增长的基础和动力。

据工贸部贸易促进局副局长黎黄财表示，加工制造业也是一直吸引大量外资的产业。该产业引进的注册资本和投资项目数量占比最高。特别是在电信、电子、信息技术、钢材、水泥、纺织服装、制鞋等重点行业，吸引了三星、丰田、本田、 LG等世界领先跨国公司的参与。

越南辅助工业协会（VASI）副会长兼秘书长张氏志平表示，连接于跨国公司是越南企业参与全球供应链的最短途径，但是成功参与的企业数量仍然很少。

据评估，目前，越南全国有资格成为外国公司的供应商的企业只有500家左右。

张氏志平女士认为，为了促进越南辅助工业企业发展并更深入地参与上级经销商的连接链，最关键的是降低生产成本。

具体而言，各企业需要通过优惠贷款、无抵押担保等方式更好地获得信贷。与此同时，还需要改善企业在使用土地、使用生产场所和办理工厂建设手续等方面的能力。

在战略方面，需要增加企业在辅助工业产业中的规模；形成企业集群和生态体系，以便打造完整的零件生产系统。

另一方面，需要加大对接力度，促进跨国公司和外国投资者在越南寻找供应商；同时，通过在税收、劳务、研发（R&D）等方面的优惠政策鼓励实施本土化，并优先吸引明确划定了本土化方向的外商。

此外，还要继续研究并颁发有关促进国家重点产业发展的政策；扩大辅助工业产品的销售市场，包括国内市场和出口市场。

行内专家建议，国家需要为让国内企业获得更好的发展环境，改善生产经营效率，借鉴国外企业的运作和管理经验等创造便利条件。

此外，各家企业也需要自我创新，提升竞争力，打造一个拥有足够能力与大型跨国集团合作的辅助工业生态系统，从而更加深入地参与到全球价值链中。（完）