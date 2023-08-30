盂兰节--殊胜孝亲报恩节

盂兰节被越南人视为殊胜孝亲报恩节。无论是男女老少，人人都牢记着该节日的意义。

在静谧古朴的庙宇里，只能听到诵经念佛、讲孝道、报恩父母的做法等的声音。从老到小，人人都有着不同的感触，并更加理解和体会父母的恩情。

河内市民阮氏明玄说：听师傅们讲孝道时，我和其他佛子心里涌上一种特殊的感受，促使我们要回向，以报答父母的恩情。

河内市越南佛教教会治事委员会主任释宝严说：佛经云：“世若无佛，善事父母，事父母即是事佛也。”意思是说：世间上若无佛出世，善于承侍父母，即是承侍佛陀。因此，如果有父母在世，需要好好照顾他们，别让老人孤独缠身。

在和平省金山乐洪寺，盂兰节以盂兰事迹表演为启幕，讲述目连救母的故事，使数千名佛教徒可以再次倾听自己的心声，感恩父母和祖先。

河内市民谢玉梅说：“参加盂兰节，我感到非常激动，同时也感到非常幸运因为父母仍陪伴在自己身边。孝顺父母，是人这一生最不能等的事，要趁早，不能总是拖着不走，以免亏欠父母，使自己徒留终生的遗憾”。

盂兰节蕴含了报孝、报恩的传统精神，符合越南人民祭祀祖先的神圣信仰。在数千年历史中，报孝亲恩的盂兰节一向是每个越南人精神生活中最强烈的文化生命力。以“孝顺父母”和体现“饮水思源”等美好传统的意义，盂兰节至今已成为越南民族美好的一道文化风景线。（完）