白龙尾岛注重保护海洋生物 为其提供安全栖息地

白龙尾海域是北部湾地区八大渔场之一，总面积达1500平方海里，鱼类储量约7.8万吨。得天独厚的自然条件使得该海域的水产捕捞活动在近年来得到快速发展。

然而，由于过度捕捞及使用破坏性渔法，白龙尾岛周边的海洋生态系统受到严重破坏，水产资源也因此逐渐衰退。为了保护和恢复白龙尾海域的海洋生态系统，政府总理于2013年12月31日签署了第2630/QĐ-TTg号决定，正式成立白龙尾海洋保护区。该保护区总面积超过27000公顷，分为以下几个功能区：严格保护区、生态恢复区、开发区、保护区外围海域及缓冲区。

自该保护区投入运行以来，海洋生物、虾类及鱼类的数量明显增加。每日，保护区工作人员与渔政执法队伍协同巡查，监督并阻止各类破坏性捕捞行为，维护海洋生态环境。

人们在白龙尾岛开采海鲜。图自越通社

为了进一步加强白龙尾海洋保护中的水产资源保护和恢复工作，主管部门严格执行了2017年《渔业法》的相关规定，并加大对民众的宣传力度，提高民众对海洋资源和环境保护的意识。

2024年，第一区域渔政支局已处理并协同处理了5起涉及白龙尾海域非法捕捞的违法案件。此外，每月定期开展宣传活动，并向渔民发放有关合法渔业捕捞的宣传资料。

这些努力正在助力推动白龙尾海洋保护区的生态系统逐步恢复，为白龙尾岛县的共同发展作出贡献，使该岛县继续作为北部湾地区重要的渔业捕捞和后勤中心。（完）