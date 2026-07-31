白龙尾岛——坚不可摧的“海上前哨堡垒”

白龙尾面貌焕然一新，离不开历代干部、党员和岛上军民的密切指导与奉献精神。

白龙尾特区党委书记裴中进强调，特区党委和政府的首要任务是保障岛上军民的物质和精神生活，同时维护国防安全。只有每一位居民和战士同心协力、互相信任，筑牢“民心阵势”，白龙尾才能真正坚不可摧。

白龙尾岛守备营政委范春芽少校表示，对每一位战士来说，岛就是家，大海就是故乡，守护每一寸前沿土地是发自内心的命令。尽管自然条件恶劣，尽管狂风暴雨，岛上军民依然一心一意，坚决守护神圣的海洋岛屿主权。

越共中央总书记、国家主席苏林7月29日出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议上发言时强调，将越南建设成为海洋强国，将海洋确定为生存、发展和保卫祖国的空间。这一指示为白龙尾军民在风口浪尖坚定前行注入了更多意志和信心。

白龙尾特区党委书记裴中进表示，2026年前七个月，特区经济社会稳定发展，部分领域实现突破。总产值完成年度计划的51.39%，同比增长24.82%。财政收入完成年度计划的108.14%，同比增长73.36%。文化社会、社会保障、医疗、教育等领域得到保障。

岛上基础设施不断完善。白龙尾避风港已成为数千艘次渔船安全停泊、加油、供水和渔业后勤服务的可靠站点。武装力量始终与渔民并肩，协助搜救，在千重风浪中成为可靠依托。

海防市人民委员会主席杜成忠近日视察白龙尾特区时强调，白龙尾是在将海洋经济发展与国家主权捍卫相结合中的“活界碑”和关键战略空间。当前需要高度集中，发挥内生动力和协同配合，将特区建设成为北部湾模范经济—国防中心。（完）