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白俄罗斯驻越南大使乌拉吉米尔·巴拉维库：促进白越关系活跃发展
乌拉吉米尔·巴拉维库表示，两国关系建立在友谊、互信、互助和相互理解的传统基础之上，经过了时间的考验。白俄罗斯人同前苏联其他民族为越南人民战胜美帝国主义，并开展战后重建工作作出了贡献。卢卡申科总统和苏林总书记等两位领导人都真诚地推动两国关系迈上新台阶。
乌拉吉米尔·巴拉维库相信苏林此次来访并与卢卡申科总统会晤将为两国在经贸、人道主义等领域上的多方面关系发展注入重要动力，助力加强两国友谊、互信和相互理解。
乌拉吉米尔·巴拉维库表示，建交30多年来，两国各级代表团互访频繁，双方签署了上百份合作文件，在经贸和投资领域开展了数十个重大项目。两国合作范围广泛而多样，涵盖国防安全、文化、教育、体育和旅游等。
今年，《越南与白俄罗斯对普通护照持有者互免签证协议》已生效。他希望两国之间的直达航线早日开通，满足两国旅客的出行需求。
白俄罗斯大使强调，该国努力与越南发展平衡、互利的贸易关系。越南是白俄罗斯的战略伙伴。白俄罗斯愿为确保越南粮食安全作出贡献，希望向越南市场供应白俄罗斯牛肉产品。
乌拉吉米尔·巴拉维库认为，两国应认真落实所签署的协议，充分利用所有机会，消除障碍和壁垒，加强双边贸易和加大招商引资力度，分享现代技术，创造共同的生产场所和新就业机会，开展潜在的商业项目。
乌拉吉米尔·巴拉维库表示，两国经济体具有互补性。白俄罗斯愿意向越南分享在农业、制药、数字化和食品生产等领域的技术，继续促进两国教育合作计划有效展开，在核电领域上开展合作。
乌拉吉米尔·巴拉维库认为，两国沟通频繁非常重要。因此，建立人际关系、开办文化活动和开展教育合作项目使两国关系变得更加密切。他相信广阔的合作前景和两国人民传统友谊是白越关系蓬勃发展的基础。（完）