登革热疫情走势难测 不再遵循以往规律

据越南卫生部统计，今年以来全国累计报告登革热病例超过5万例，其中死亡5例。2026年前几个月的病例数较去年同期增长2.5倍，显示疫情形势复杂，并出现较往年提前暴发的趋势。



对于病例激增的原因，越南卫生部预防医学局副局长武海山表示，登革热疫情正逐渐打破传统规律，暴发周期不断缩短。以2025年为例，病例数在11月和12月仍维持较高水平，未像往年一样在年底下降。与此同时，2026年初以来持续出现高温潮湿与降雨交替的天气，为传播登革热的伊蚊繁殖创造了有利条件。此外，DENV-2血清型病毒占据主导地位，也是重症病例和住院人数增加的重要原因。



世界卫生组织驻越南代表安吉拉·普拉特表示，气候变化、人口密集地区快速城市化以及疫情传播模式日益难以预测，是导致登革热成为全球公共卫生威胁的三大核心因素。



越南中央卫生与流行病学研究院副院长陈如阳指出，过去50年来，全球登革热病例增加了近30倍。每年全球约有5000万至1亿例感染病例，死亡人数约2.4万人。2026年也是东盟国家连续第16年联合开展“东盟登革热防治日”活动，以加强区域合作应对疫情。





作为人口密度高、流动人口多且建设项目集中的特大城市，河内被认为是登革热高风险地区之一。河内市疾病控制中心数据显示，2026年以来全市93个坊、乡共报告登革热病例337例，高于2025年同期的282例。目前虽未出现复杂疫情暴发点，但卫生部门认为未来数月疫情仍存在上升风险。



陈如阳高度评价河内市自5月起提前开展宣传教育、环境卫生整治以及发动社区参与清除蚊虫幼虫等防疫工作。他认为，有效控制疫情需依靠“三位一体”模式：卫生部门加强培训和技术监测；基层政府强化组织协调和跨部门合作；居民提高防病意识并积极参与防控。



河内市疾病控制中心副主任陶友申表示，防控登革热最坚固的“堡垒”仍然是居民自身的防病意识，最有效、最可持续的措施是每天主动清除居住环境中的蚊虫和积水孳生地。



在当前疫情呈现异常变化、多个病毒血清型同时流行并增加重症再感染风险的背景下，科技创新被寄予厚望。安吉拉·普拉特透露，越南已批准一种登革热疫苗，并正准备开展试点项目，以评估其可行性，为未来纳入国家扩大免疫规划提供依据。



但卫生部门强调，无论是疫苗还是基于人工智能的疫情预警系统，都无法取代传统的灭蚊灭幼虫措施，其应作为辅助工具与现有防控措施相结合。



卫生部以“没有孑孓，就没有登革热”为口号，呼吁民众每周至少抽出10分钟时间检查家中积水容器，盖好储水设施，清理废弃容器，并保持使用蚊帐的习惯。如出现持续两天以上高烧症状，应立即前往医疗机构就诊，切勿自行在家治疗。（完）