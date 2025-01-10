疫苗出口成为越南农业亮点

生活在河内市美德县的阮孟大家庭用了一个养猪场。经历多年非洲猪瘟肆虐后，终于恢复了正常活动。阮孟大表示，自2019年以来，因疫情反复，养殖业受到了巨大冲击，因此他曾考虑过放弃养殖业，转行做雇工。然而，到2024年初，由越南研发的非洲猪瘟疫苗正式问世，他已经给猪群注射疫苗，使猪群免受非洲猪瘟病毒等病原的侵害。

河内市美德县大兴乡农民阮孟大：“每隔几个月疫情就反复，让我一直感到茫然，不知道该怎么办，甚至想停下来，无法明确方向。但自从疫苗问世以来，我们的猪群得到了保护，我也给猪配种，我们重新站了起来。”

该养殖场规模约400头，其中包括生猪和母猪。驻场老板也为全体猪群接种了非洲猪瘟疫苗，尽管该疫苗此前尚未在猪身上进行过测试。当验证了疫苗是有效的时，养殖户尤为高兴。

非洲猪瘟爆发100年后，越南已成为全球唯一成功生产和出口非洲猪瘟疫苗的国家。这个成就不仅为畜牧业带来了实质性的益处，也吸引了世界的极大关注。

菲律宾农业部干部Constante Palabrica ：“截至目前，菲律宾也使用越南的非洲猪瘟疫苗并获得了非常好的保护效果。这也是菲律宾政府决定向越南采购50万剂非洲猪瘟疫苗的原因。”

越南农业与农村发展部副部长冯德进：“除了为国内超过3000万头猪提供服务外，我们还推动出口。我们已经与许多国家合作，特别是已成功对菲律宾出口疫苗并获得菲方的高度评价。菲律宾兽医总监表示，猪群接种疫苗后，免疫反应达到93%。多米尼加也有意进口我们的疫苗。我们也在多个国际论坛上推介这种疫苗。”

此前，2019至2020年，非洲猪瘟导致越南猪肉供应减少790万吨，猪肉出现供给短缺，使2020年4月的居民消费价格指数（CPI）高达6.73%。因此，非洲猪瘟疫苗问世有利于保护数百万畜牧户、保障猪肉供应以及保护每年价值33亿美元的猪肉产业，特别是在控制通货膨胀方面，其具有重要意义。（完）