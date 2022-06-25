疫情后无现金支付趋势依然强劲

疫情过后，大部分民众的生活已回到正常轨道。疫情期间无现金支付趋势强劲增长，但并没有随着疫情的消失而“降温”，甚至实际上正在成为许多人的支付习惯。



无现金支付成为一种习惯



疫情过后，许多人的支付习惯已彻底改变。据VISA公司 6 月上旬发布的一项研究报告显示，越南消费者已迅速接受一系列数字支付方式，并改变了支付习惯。



具体的是，65% 的受访者表示他们钱包里的现金减少，32% 的受访者表示疫情过后将停止使用现金。无现金支付快速发展，目前近76%的消费者使用电子钱包，信用卡用户比例更高，达82%。



根据VISA 的报告，疫情期间，越南三分之二的消费者进行网上购物，一半消费者首次尝试通过社交网络平台购物。十分之九的消费者使用送货上门服务，而且几乎所有消费者都比疫情前更频繁地使用这些服务。



受疫情的影响，超过 80% 的消费者每周至少使用一次信用卡、二维码支付和电子钱包；50%的消费者开始更频繁地使用信用卡；64% 的消费者通过手机和 63%的消费者通过电子钱包增加对非接触式支付的使用率。方便快捷是消费者对数字支付方式的偏好，其次是身体健康和交易安全。



VISA越南和老挝公司总裁邓雪蓉表示，无论是短期还是长期，都不能忽视疫情的影响。企业必须推进改革创新机制，接受数字支付，以适应新趋势的发展。

借助 eKYC 实现强劲增长



西贡商信商业股份银行（Sacombank）副总裁阮明心先生表示，疫情过后，无现金支付仍受关注，其在各方面、各地区都在增长。



值得关注的是，由于实施电子身份认证信息系统 (eKYC)，疫情期间，许多人可远程开立账户。



据国家银行的统计数据显示，通过eKYC在线开设的账户约340万个，新开的银行卡130万张。目前，拥有银行账户的成年人比例接近66%，2015 年至 2021 年阶段平均增长率为 11.44%。



到2022年4月，无现金支付交易量增长了69.7%，交易额增长27.5%；互联网交易量和交易额分别增长了 48.39% 和 32.76%，通过手机支付分别增长了97.65%和86.68%，通过二维码支付分别增长了56.52%和111.62%；激活的电子钱包较2021年底增长了10.37%。



值得关注的是，越南政府已允许试行电信账户支付小额商品和服务（移动货币）。



在移动货币试行仅4个月后，新开账户已达110 万，其中的60%以上的用户分布在农村、山区、边远地区和边境、岛屿地区。今后，国家银行将同信息传媒部、公安部配合，促进移动货币的发展，为数字政府、数字经济和数字社会建设提供有力的支撑。（完）