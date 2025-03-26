番西邦峰上杜鹃花竞相绽放令人沉醉

越南最佳杜鹃花观赏地



位于老街省沙坝市的番西邦峰并不是越南唯一有杜鹃花的地方，但这里是游客在海拔2000米以上能近距离观赏杜鹃花为数不多的目的地。如果在其他赏花点，游客往往需要多日的爬山、爬树远观杜鹃花，或者要用飞行器拍照，那么在番西邦“赏花之旅”游客就轻松多了。



除了徒步游览外，游客可以选择乘坐缆车前往番西邦峰。太阳集团供图

坐在缆车上，车厢缓缓上升，穿越过一朵又一朵棉花般的白云，看着一片又一片红、粉、白、黄等颜色各异的杜鹃花海在广阔的黄连山中盛放。太阳集团供图

除了徒步游览外，游客可以选择乘坐缆车前往番西邦峰，将三天的徒步旅程缩短至15分钟。坐在缆车上，车厢缓缓上升，穿越过一朵又一朵棉花般的白云，看着一片又一片红、粉、白、黄等颜色各异的杜鹃花海在广阔的黄连山中盛放，这是只有番西邦才能给游客带来的体验。



在杜鹃花开得最灿烂的地方，太阳世界番西邦传奇旅游区（Sun World Fansipan Legend）建设了越南第一条杜鹃花景观步道。60米长的这条步道顺着树龄300年至400年的30株珍稀大树杜鹃蜿蜒盘旋，帮助游客近距离欣赏杜鹃花的姿态，还能闻到阵阵花香并拍摄这种奇妙的花朵。

在杜鹃花开得最灿烂的地方，太阳世界番西邦传奇旅游区（Sun World Fansipan Legend）建设了越南第一条杜鹃花景观步道。太阳集团供图 触摸杜鹃根不仅标志着在印度支那屋顶上的一次有意义的旅程，而且据传说，还为游客在接下来的旅程带来好运。



沉浸在节日氛围中



除了一年中最美丽的杜鹃花季节，番西邦还有许多其他引人入胜的体验。在这里，游客可以参观创下世界纪录的铜佛像——阿弥陀佛像，欣赏在翻腾的白云中忽隐忽现的观世音菩萨像。此外，在海拔3143米的番西邦峰顶扫描NFC码，领取征服印度支那屋脊的证书，或者参加浩瀚云海中庄严肃穆的升旗仪式都是一次难忘的体验。

在杜鹃花开得最灿烂的地方，太阳世界番西邦传奇旅游区（Sun World Fansipan Legend）建设了越南第一条杜鹃花景观步道。太阳集团供图

在杜鹃花开得最灿烂的地方，太阳世界番西邦传奇旅游区建设了越南第一条杜鹃花景观步道。太阳集团供图

番西邦山脚下有一个汇聚沙坝山区少数民族文化精髓的云村（Bản Mây）。在这里，游客不仅有机会探索蒙族独特的“抓老婆”习俗，还可以品尝到西北地区特色菜肴，与当地居民一起沉浸在热闹非凡的节日气氛中。

在这里，游客可以参观创下世界纪录的铜佛像——阿弥陀佛像，欣赏在翻腾的白云中忽隐忽现的观世音菩萨像。太阳集团供图

云村里的7个少数民族的风俗习惯是游客不可错过的文化体验。除了探索赫蒙族人的“抓老婆”习俗外，游客还可以尝试在赫蒙族纺织品上制作蜂蜡画、制作传统手工艺品，或者与当地人一起沉浸在传统节日气氛中，品尝地道的西北美食。



不仅有杜鹃花，樱花丘上的1000棵樱花树也正在绽放，将番西邦山脚变成了富有诗意的童话花园。



当地数民族风俗习惯是游客不可错过的文化体验。太阳集团供图

2025年玫瑰节也是4月不容错过的节日，在越南最大的玫瑰谷，数十万朵攀缘玫瑰、古老的萨帕玫瑰和进口玫瑰在番西邦山脚下竞相绽放。玫瑰节期间还举行西北艺术表演、花车巡游和传统集市，有望成为4·30南方解放和5·1劳动节理想的娱乐场所。

不仅有杜鹃花，樱花丘上的1000棵樱花树也正在绽放。太阳集团供图

费用合理，出行方便



游客可以乘坐豪华轿车、舒适的卧铺巴士从河内前往沙坝，票价约40万越盾/程（折合人民币111元），也可以坐火车、摩托车或私家车。番西邦缆车往返票价为85万越盾/成人。游客还可以选择优惠套餐，例如：圣峰套餐（含往返缆车票和自助午餐）105万越盾/人，精英套餐（含芒花火车、往返缆车和自助午餐）120万越盾/人，特价尽享套餐（含往返缆车和云村晚餐）仅需95万越盾/人。

2025年玫瑰节也是4月不容错过的节日。太阳集团供图

沙坝住宿费从30万越盾到几百万越盾/晚不等，从民宿房间到五星级酒店皆有，满足游客丰富多样的需求。



只需花费约250万至300万越盾的2天1夜行程，游客就可以轻松地探索美丽的杜鹃花海，在西北这片土地上获得无数意想不到的体验。（完）