电影——2025年秋季博览会上的文化创意亮点

免费影院吸引观众



位于“越南文化精华与文化产业”区的电影展区始终是吸引游客的焦点。展区采用开放、互动式设计，仿佛一个微型摄影棚，让人仿佛踏入第七艺术的世界。



展区包括6个展位和一个中央售票柜台，呈现越南电影从制作、发行、创意服务到衍生纪念品的全景画面。每个展位都代表着现代电影生态系统的一部分：有展示电影制作设备的、有播放预告片的、有售卖道具、海报、T恤、钥匙扣的等构成一个连贯而生动的体验链。



其中最吸引人的亮点是免费影院——每天都有数百名观众排队，观看最近上映的越南电影代表作《红雨》和《空中决战》。



影片《红雨》取材于悲壮的历史事件，深刻展现了战士的意志、坚韧与牺牲精神，画面真挚动人、富有人文气息。影片最大亮点是对“胡志明时代革命英雄主义”象征——“胡伯伯部队”形象的深情刻画，彰显了军队在新时代继续为国家建设与保卫事业贡献力量的精神源泉。



影片《空中决战》则生动再现了越南航空安全力量的智勇搏斗，歌颂了他们的英勇与不屈。



来自河内玉河坊的邓红绒女士在排队领取免费电影票时分享道：“虽然排队有点久，但能在秋季博览会上欣赏《红雨》真的很值得。我之前听报纸和电视都说这部影片很好，今天趁参观之余抽时间进影院看看，也算是一次了解越南电影的体验。”



除了故事片，展区还设有越南动画电影公司的专区，循环播放40多部最新动画作品，如《会飞的蜗牛》、《小牛骑士》、《做母亲的梦》、《坏掉的羽毛笔》等，每部作品都传递着关于善良、梦想、友情与奋斗的温暖信息。



科技—艺术—情感的和谐结合



越南国家电影放映中心的展位也颇具亮点，展示了该单位在数字化与文化产业时代的转型成果。例如，自动售票系统让观众可直接在机器上购票、入场，无需纸质票。这一智能解决方案不仅节约时间，还助力“绿色影院”建设，迈向现代、便捷、环保的放映模式。



越南国家电影放映中心的展位也颇具亮点，展示了该单位在数字化与文化产业时代的转型成果。图自越通社

此外，中心推出“纪录片+娱乐片”组合放映模式，既具教育意义，又带来多层次的观影体验。观众首先可免费观看约20分钟的纪录片，感受越南社会、历史与文化的真实片段，随后欣赏一部商业娱乐片，形成一段丰富多彩的情感旅程。



国家电影放映中心代表表示，希望通过秋季博览会，向公众展示一个紧跟数字化浪潮、拥抱4.0科技时代的先锋影院形象，共同推动越南电影工业的现代化、充满活力与国际化。



电影展区不仅是观影场所，更是一个可以触摸、感受与共鸣的体验空间。



各类展位陈列与销售的电影主题产品色彩斑斓，从模型、海报、道具到取材于知名越南电影的纪念品，都饱含创意与民族自豪感，成为观众带回家的“电影记忆碎片”。



电影主题餐饮区也增添了趣味氛围，售卖爆米花、饮料、小吃等，再现影院场景，让观众倍感亲切。在休息区，观众可坐下交流观影心得、分享感受。



除免费放映外，博览会期间还举行了《红雨》、《空中决战》、《河粉之味》等影片剧组的交流活动。这些互动不仅帮助公众了解电影创作过程，也拉近了艺术家与观众的距离，使电影更加贴近生活。越南电影也借此再次证明自己是“讲述故事并触动人心的第七艺术”。



在这幅宏大的图景中，电影展区成为融合科技、艺术与人文情感的独特亮点，彰显文化产业在国家发展战略中的关键作用——让每一部电影、每一个创意作品都成为连接越南与世界的桥梁。(完)