电子良好农业规范——农业领域电子操作应用软件

消费者都有了解产品原产地相关信息的需求；越南农业部门也有数字化转型的需求。从这些实际需求出发，越南数字经济合作社联合会（VDECA）开发了4.0时代农业数字管理解决方案——“电子良好农业规范”（eGAP）。这本质上是越南农产品信息管理、监督、追溯及农产品市场对接的门户网，目前已有10个省市使用并取得初步成功。

《越南之声》报道，“电子良好农业规范”是管理和追溯农作物、畜牧业、渔业和农产品加工4个产业信息的门户网，同时也在智能手机苹果商店和谷歌商店上推出数据共享的APP。该系统使用电子日记、田地监控摄像头，实时记录生产流程相关信息，根据已签署的合同监督种植区。这样，农民可以保障自己生产的产品符合相关规定标准，从而可持续发展种植、畜牧原料区。也通过这个门户网及其APP，生产方可以了解自己的产品卖给了谁、价格多少、数量多少，从而主动制定生产计划、进行透明核算，同时接受消费者对全程遵守生产标准的监督。对于消费者，他们可以扫描二维码，获取透明、可验证的信息，因此，对产品更加信任。

越南数字经济合作社联合会董事长梅光荣博士表示：“这项解决方案在农业领域有效应用。数百万农民通过智能手机使用它的多种工具。目前，这个系统仍在不断升级、改进，以更有效地管理、监督和追溯越南农产品原产地，同时对接市场。”

在山罗省，“电子良好农业规范”门户网于2018年8月开通。该省梅山县玉皇乡纳珀合作社是参加门户网试用的合作社之一。此前，根据越南良好农业规范（VietGap），合作社社员要手工记录生产日期，不便于储存。接到出口订单后，合作社要花很多时间寻找、汇总生产日记。使用“电子良好农业规范”门户网及其APP后，这些问题全都解决了。只需一台联网的智能手机，农民们就能很容易地更新耕种过程，管理生产活动，向消费者公开农产品地理原产地、生产流程相关信息。农民们也可以有效打造品牌和推广产品，在市场上建立产品信誉和赢得信任。

据悉，山罗省目前有25个合作社是“电子良好农业规范”门户网及其附属“山罗电子良好农业规范”（Sonla.eGap.vn）门户网的会员。山罗省与农业与农村发展部经济合作与发展司、越南数字经济合作社联合会配合，继续提供技术支持和咨询，帮助更多合作社使用该门户网的技术解决方案。

越南数字经济合作社联合会董事长梅光荣博士表示，“电子良好农业规范”门户网及其APP在智能手机上容易操作，便利合作社社员更新生产信息。它也集成多种工具，帮助合作社有效管理社员，提供和监督原产地追溯印章，帮助合作社根据订单数量足额印发原产地追溯印章，同时预防假冒伪劣产品。与此同时，它也提供天气预报、病虫害预警及其处理指引等信息，帮助合作社有效管理生产活动，区别产量和质量。

梅光荣说：“我们正与中央气象水文机关合作，安装天气预报雷达，提前一两小时发布雷暴、冰雨预警。我们的系统能采集发出预警的即时信息系统信息，所以完全可以进行早期预警。”

随着全球化趋势，生产治理、产品管理等问题更为迫切。采用4.0技术来管理、监督、追溯产品原产地，同时促进市场供需对接已经成为现实。这也是农业部门的必然发展趋势，旨在改变耕作习惯，提高产品质量和价值，满足消费者的需求。

“电子良好农业规范”门户网及其APP把所有生产环节的数字化化为现实，为农业生产数字化过程做出贡献，为生产管理、监督和合理调整工作提供帮助。数字化转型也是有效构建和发展安全农业供应链模式，促进越南农业朝着可持续方向发展的“关键”。（完）