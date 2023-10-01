电子商务：提升用户体验 为零售业创造动力

越南工贸部的统计数据显示，到2022年，越南零售电商市场规模达到164亿美元，占全国消费品和服务零售总额的7.5%。

在Zalo、Facebook等电商平台和社交网购物对于越南消费者来说早已不再陌生。新科技的应用使零售业发生了翻天覆地的变化。电商的经销网络进一步压缩了实体店的市场。

提高购物便利性

2020年前，河内一家消费品零售连锁店老板陈飞龙在人口周密地区拥有4家商店。店铺租金加上员工工资的平均成本每月可达数亿越盾，但自从转向网络营销并在电商平台上开设店铺后，销售额大幅增加，大大减少了销售成本。

新冠肺炎疫情已成为改变消费者购物习惯的 “催化剂”。许多人选择在电商平台、网站和社交网购物而不愿意花费太多精力和时间去商店和超市购物。

统计数据显示，疫情期间（2020年～2022年），Shopee、Tiki、Chotot、Lazada等热门电商平台的非必需品销售强劲增长。时尚产品、家用电器等产品成为最热销的网购产品。

越南零售商协会前主席武氏厚表示，在疫情期间，电子商务强劲发展。零售商非常灵活地调整其经营策略，以更好地服务消费者。零售商在技术和人力资源开发方面投入巨资以满足顾客的要求。

而制造商还利用自己的网站、电子商务网站和社交网络平台来促进销售。这也是零售业尤其是农产品今后的主要趋势。

农业贸易促进中心主任阮明进表示，在新冠肺炎疫情过后，越南消费者主要转向在网站和电子商务平台购物，网上交易日益普遍,为买卖双方都带来好处。

促进供应链对接

实际表明，近年来，越南电商呈现蓬勃发展态势。目前，超过73%的越南人口使用互联网，其中78%参与网上购物。

《越南电子商务报告》数据显示，2022年，越南零售电商市场规模预计为164亿美元，占全国零售市场销售总额的7.5%，年人均消费支出为288美元。

为了有效利用电商，2022年，越南工贸部与各地协调，在兴安、北江、海防、海阳、广宁、河静、太平、芹苴以及湄公河三角洲地区的许多省份开展了电商资源对接活动。该活动已支持数千家企业通过电商渠道拓展销售，培养消费者的购物习惯，从而增加企业的营业收入。

此外，与亚马逊、阿里巴巴等国际电商平台合作的跨境电商合作计划也得到了大力开展，支持中小企业扩大出口。通过这些计划，农产品、加工食品、手工艺品、消费品等越南优势商品可以通过电子商务渠道直接出口到世界许多国家的市场。

河内投资、贸易和旅游促进中心副主任阮氏梅英表示，跨境电商不仅为企业提高营业收入创造机会，而且还为企业找到适合自己的商业模式、降低成本、实现资源优化、参与全球供应链等提供机会。

信息和数字技术中心市场开发部负责人邓青松透露，工贸部电子商务和数字经济局正在建设并将实施电子商务对接计划，重点建立一个由农业产业、地方特产、消费品等制造商、分销商、运输商组成的伙伴网络。

该网络有利于扩大产品销售、满足消费者需求、加强各地区之间的合作，打造农产品产区间的合作模式，增强市场竞争力。

通过电子商务建立区域性网络有助于各地制造商更有效地进入市场并满足消费者需求。借助合作伙伴网络，农产品和地方特产可以通过网络接触到更多的顾客,特别是那些传统销售网络无法覆盖的地区的消费者。

此外，该活动还重点加强当地农业和工业产区之间的合作。通过构建合作模式、共享经验和资源，这些地区可以增强市场竞争力。农业产区间的合作有利于优化资源、提高产品质量、为产品更好地进入市场创造有利条件。（完）