电子商务为可持续增长周期做好准备

越南电子商务协会（VECOM）刚发布了《2025年越南电子商务指数（EBI）报告》。

越南电子商务指数由三个分项指数汇总而成：

· 人力资源与信息技术基础设施 · 企业对消费者电子商务交易 · 企业对企业电子商务交易

根据VECOM的报告，在地方能力评估方面，河内市以74.7分在2025年越南电子商务指数排行榜中领先。排名第二位的是胡志明市，得分为73.5分。在排行榜中排名第三的是岘港市，得分为28.1分。



尽管近年来的新冠肺炎疫情（COVID-19）和全球经济动荡造成了许多困难，但我国电子商务增长速度始终保持在高位。从2015年的40亿美元，电子商务规模已增长8倍，在2024年达到320亿美元。越南电子商务保持高速增长有多方面原因，如国内生产总值增长较高、人口年轻化、投资者众多等，从而刺激了在线购物需求。



基于国家经济的总体情况，VECOM评估2025年将是为越南电子商务新一阶段——第四发展阶段做好准备的年份。此阶段将从2026年开始，是一个快速且可持续的发展阶段。

报告发布式现场。图自经营与发展杂志网站

VECOM的报告明确指出，在过去阶段，越南也颁布了一些旨在促进电子商务，特别是线上出口的政策和法律。具体而言，工商部颁布了2019年7月30日第11/2019/TT-BCT号通知以及修改第11/2019/TT-BCT号通知的第40/2020/TT-BCT号通知，指导实施属于国家贸易促进计划项下的外贸发展贸易促进活动。



特别是，关于详细规定并指导实施《中小企业扶持法》若干条款的第80/2021/ND-CP号议定中规定：对在国内和国际电子商务平台上维护账户的费用提供最高50%的补贴，但每年每家企业不超过5000万越盾，且自企业在电子商务平台成功注册账户之日起不超过两年。



值得注意的是，政府总理颁布了关于实施《至2030年货物进出口战略》行动计划的第1445/QĐ-TTg号决定。据此，政府指示工贸部执行以下任务：建立和发展跨境电子商务应用模式，以支持越南企业在世界主要电子商务交易平台上经营商品和服务。



上述文件对过去一段时间电子商务的发展产生了重大影响，为电子商务步入更稳固、更有效的新发展阶段奠定了基础。

然而，根据VECOM的报告，企业在参与跨境电子商务时面临四大主要障碍。具体而言，能力障碍涉及人力资源短缺、建立战略伙伴关系的能力以及调动资源接触国外客户的能力。同时，法律障碍意味着出口国外的法律要求和规定过于复杂且存在矛盾。



此外，成本障碍指的是微型、小型和中型企业通过电子商务出口其产品时必须承担的费用。最后，知识障碍意味着微型、小型和中型企业缺乏足够的关于出口到国外的知识。（完）