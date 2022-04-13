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电子商务为企业铺平了道路
据越南计划与投资部企业发展局副局长阮德忠近年来，企业数字化转型已强劲发展，成为满足消费行为以及管理需求的自然需求。企业已主动创新模式，业务活动逐步向数字化平台转移，寻找市场，降低成本，提高运营效率，提高竞争力，适应新环境。其中，促进电子商务是企业优先选择的解决方案之一。这也是助力企业生存和发展的必然趋势。
带来许多新机会
据国际货币基金组织（IMF）、万事达卡和哈佛商学院从2018年1月到2021年9月对47个国家的调查结果，在 Covid-19 大流行发生之前，在线支出占全球总支出的比例仅为 10.3%，但此后已增加到 12.2%。尽管疫情总体上对经济产生了很大影响，但是电子商务的前景仍然是一个非常乐观的。工贸部电子商务与数字经济局表示，近两年越南电商增速保持在约17%/年。仅在2021年，零售电子商务收入达137亿美元，占全国消费品和服务总额的7%；网购人数比例也提高到了90%左右（2019年为77%），估计每位消费者的平均在线购物价值为 270 美元。
从此可看，电子商务给企业带来许多机会。首先是客户群的扩大。根据 Facebook 的研究结果，在疫情爆发时，超过 81% 的消费者的购物习惯发生了变化，转向在线购物；其中的 92% 强调将维持这种习惯。
另一方面，在以前较少接触现代商业形式的非城市地区，网上购物和营业习惯正在逐渐形成。越南主要电子商务平台的报告显示，非城市地区的在线卖家数量在过去一段时间内增加了约 40%。企业的机会也体现在网上销售产品的多样性。此前，网上销售产品主要是化妆品和时装。今日，新鲜食品或快餐等许多其他类型的产品也很受欢迎。
IDEA政策负责人黎氏河认为，目前，企业正在非常迅速地适应将经营模式从直接转为在线的过渡。Covid-19已成为企业重组其业务活动的机会，特别是Shopee、Tiki、Lazada等越南大规模电子商务平台均为卖家制定支持政策，帮助企业有效展开在线业务。更重要的是，关于电子商务的税收、海关、消费者保护等法律基础设施已基本同步完成，是为企业发展并提高竞争力创造有利条件的基础。
有条不紊的策略
那么企业需要做好哪些准备才能有效参与电子商务市场？Tiki河内区域销售经理武氏舒认为，越南企业通常优先选择一个电子商务平台，以便接触并习惯这种新的商业方式，而不是一下子登上所有平台。但是，企业应该尝试许多不同的平台，因为每个电子商务平台都有其优势、政策、客户群以及自己的运营方式。
列如，Shopee拥有广泛的客户群、便宜的产品和开放的运营方式，Tiki 被评为稍高级的，大多数是中档客户。每个平台都有不同的优势，当企业在多个平台营业时，将迅速了解哪个最适合自己的客户群。与此同时，在多个平台上营业将推动企业以最大限度来发挥所有潜力，有效利用各种资源。
另一方面，太着急参与电子商务平台可能让企业忽略了仔细分析并了解市场、对手。目前，在电子商务平台上，有许多企业参与不同的细分市场。企业需要了解其的直接竞争对手，他们正在如何营业、占有多少市场份额。从而，明确优势、劣势以及在平台上增加营业额的有利条件。
其次，企业需要制定长远的发展战略，其中定价策略最为重要。在电商平台上，价格竞争会异常激烈，所以定价策略是帮助商家在平台上定位以及所定的价格是否适合自己客户群的重要因素。企业还需要有一个具体、长期的营销策略。关于这方面，电子商务平台通常会给注册登记的企业提供支持。最后，企业需要制定发展新客户群策略，即是从逐渐将传统客户群转变成新客户，同时吸引大量在线购物者并使之成为自己的潜在客户。
Tiki河内区域销售经理武氏舒表示：“企业务必太担心，因为所有的电商平台都有自己的可持续发展战略，随时做好准备为企业提供支持，尤其是新加入的品牌。企业只要有信心，有计划，主动与电商平台对接，就有机会有效发展线上业务”。（来源：人民报网）