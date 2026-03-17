电商平台提高费用：负担压在卖家肩上

据数据聚合与挖掘平台 Metric 的快速报告显示，在虾皮（Shopee）、抖音小店（TikTok Shop）、来赞达（Lazada）和Tiki四大电商平台上仍在运营的卖家数量仅剩60.2万多家，同比减少超过7%，相当于近4.8万名卖家在短短一年内退出市场。



小型零售商陆续退出电商平台



Metric的数据显示，在虾皮和抖音小店上的旗舰店数量仅占总商家的2%以上，但其去年营收额则占30%。尽管卖家数量有所下降，这两个平台上的旗舰店数量仍然增长，分别增长11.81%和1.14%。来赞达还新增了来自韩国 Gmarket 以及淘宝官方旗舰店（Tmall）的国际正品货源。



据越南电商市场数据分析公司YouNet ECI透露，去年在四大平台上有营收的卖家总数同比下降了5.6%，仅剩约60多万家店铺。市场上小型零售商，或销售非正品商品的卖家正在陆续退出平台。



此外，消费者更倾向于在旗舰店购买商品，也推动了旗舰店销售额的增长，同时对小型零售商形成压力，使他们逐渐被挤出市场。



但主要原因是成本大幅上升。在2025 年，各大电商平台纷纷实施了异常高幅度的费用上调政策，费用提高了10%—15%。



电商专家、Julyhouse和Macaland品牌创始人陈林指出，卖家还必须承担其他更多费用，如基础设施费用、退货费用和其他固定费用。



四大电商平台上仍在运营的卖家数量仅剩60.2万多家。图自越通社

店铺须制定应急预案



PBS电商咨询与发展有限责任公司创始人武忠诚建议，为应对费用上涨的趋势，企业需尽快优化运营流程，并重新配置资源。



卖家可以采用多平台多渠道，如社交电商（Social Commerce）、独立网站以及社区团购等销售模式，从而帮助企业在市场波动时降低风险。电商平台仍然是重要渠道，但不应被视为唯一渠道。一旦过度依赖，即使是费用结构中的一个小变化，也可能对经营效率产生巨大影响。因此，企业应提前准备替代方案，以保持经营的主动性。



持同样观点的Nerman创始人邓成定建议，企业应尽早建立多渠道经营模式。



电商专家、Julyhouse和Macaland品牌创始人陈林认为，为了生存下去，店铺必须严格遵守发票、产品质量和税务等相关规定；同时还须研发具有价格竞争力的产品，提升在平台上的运营能力，包括优化广告投放以及控制促销成本等。（完）