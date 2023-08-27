电商平台助力提升越南商品销售效率

随着互联网技术的不断发展，电商平台的作用也日益凸显。在越南，电商平台改变了消费者的购物行为和传统商业模式。参加电商平台后，不少企业的营收额已增长了70-80%。这表明，推进数字化转型并应用技术助力企业提升产品价值，节约时间和降低成本，提高越南产品在国际市场上的竞争力。

越南工贸部电子商务和数字经济局电子商务发展中心主任阮文成表示，电子商务现已成为越南数字经济的重要支柱之一，越南网上零售额已充分体现了这一点。2022年，越南网上零售额达164亿美元，越南数字经济规模达近230亿美元，预计2025年该数字有望提升为490亿美元。

然而，越南生产商和分销商目前尚未充分挖掘全球电子商务潜力，因此主管部门已同亚马孙、阿里巴巴电商平台配合为越南中小微型企业开设培训班，增加他们的出口知识。

统计数据显示，2022年，共有1300家越南中小微型企业有机会参加培训班，获得了电子商务和全球电子商务的知识。借此，他们不仅在亚马逊、阿里巴巴上开设固定店铺，而且还为发展产品品牌，促进产品销售和出口注入动力。

作为众多产品通过电商平台消费的地方之一，2023年，山罗省果树和山楂树种植面积超过8.47万公顷，水果产量预计达近45.2万吨。 部分水果产量较大，如香蕉5.5万吨、李子近9万吨、芒果8.1万吨、龙眼13.9万吨等。

目前，山罗省各家企业和合作社充分利用社交网和电子商务推广销售农产品，借此，从年初至今，山罗省逾500吨水果已通过电子商务平台销售。

尽管在新冠肺炎疫情爆发这一充满困难时期成立，但ChicnChill公司已寻找了新的发展之路，即利用跨境电商。借此，具有浓郁越南特色的草编手工艺品已能走向世界，特别是美国市场。

ChicnChill草编手工艺品在亚马逊电商平台上深受欢迎和喜爱，开售仅仅一年后就实现700%的业务增长。在节假日，营收额增长更令人印象深刻，不断向国际友人传播越南的特色和价值。

为通过电商提高越南商品出口效率和销售量，越南工贸部已同各地方配合开展多项电商对接活动，协助数千家企业了解商品分销方式并养成通过电商购物习惯。

今后，工贸部将继续聚焦提高电子商务活动，特别是跨境电子商务应用能力和发展水平；旨在营造强大且灵活的电商环境，助力企业通过电商平台寻找出口越南商品和开拓新市场的机会等。（完）