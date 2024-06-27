生物识别认证有助于增强网络转账交易安全

据越南国家银行于2023年12月18日颁发的第2345/QĐ-NHNN号决定，从2024年7月1日起，客户在进行1000万越南盾及以上的线上转账或每天累计转账金额超过2000万越南盾时须通过生物识别技术进行身份验证。在当前高技术诈骗犯罪愈演愈烈的情况下，该规定的目的在于增强银行账户保密性，同时防范金融诈骗行为。

越南国家银行支付司司长范英俊表示，近期，非现金支付蓬勃发展，个人客户支付账号1.82亿，相当于87%以上越南成人拥有银行账户。特别是近期移动支付和二维码支付快速增加。该实际情况对增强线上转账交易的保密性提出迫切需求。

据各位专家，密码和一次性密码（OTP） 等传统转账交易确认措施容易被坏人占取利用。生物识别验证，基于每个人在公民身份证上的独有特点，是更强的保密措施，可限制账户造假行为。为了进行转账交易，用户的生物识别标记必须与公安机关签发的公民身份证芯片中存储的生物识别数据相匹配，或通过电子身份认证系统创建的个人电子身份账户进行认证，若信息不符，交易将被拒绝。

生物识别验证措施还允许管理机关、服务供应组织确认账户主人、实施交易者或受益者。越南国家银行表示，除了加强银行账户持有人认证外，该规定还帮助各家银行筛选出被别有用心之人利用的垃圾账户。

国家网路安全协会保密专家武玉山表示，适用芯片公民身份证注册生物识别验证和转账进行生物识别验证将减少虚假银行账务。与此同时，对于金额较大并已成功进行的欺诈性转账交易，有关机关将可追踪犯罪分子并从网上转账中追回资金。

截至目前，越南各家银行都向客户发出通知，要求进行生物识别登记，为即将实施的新规定做好准备。

在技术时代，不法分子对金融银行领域的信息技术系统攻击和网上欺骗占取财产现象已成为给金融、货币安全带来许多潜在风险，造成人民群众巨大财产损失并引起不满。

越南公安部打击高科技犯罪和网络安全局副局长阮文江少将表示，2023年，人民群众在网上被骗取的资金约8万亿至10万亿越盾，是2022年的1.5倍。据统计，90%的诈骗信息与金融银行有关。约73%的移动设备和社交网用户曾收到或接到诈骗短信和电话。（完）