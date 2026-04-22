生物技术合作：越古特殊关系的新动力

在由古巴驻越南大使馆主办的活动上， 卡雷拉博表示，古巴的生物技术产品，尤其是生物医学和制药产品，已进入全球70多个国家。同时强调，古越友好关系是推动两国在各领域深化合作的重要基础，特别是在科学技术领域。这一领域对经济社会发展以及保障各国医疗主权具有决定性作用。

卡雷拉博士表示，为达到当前水平，古巴已巩固了集科研与生产于一体的发展模式，既满足国内需求，又服务出口。BioCubaFarma目前拥有超过1.9万名专业人员，按照严格的国际标准进行管理运营，使集团能够向10个国家转让技术，并为合作伙伴培养高质量人才。

卡雷拉博士还强调古巴在创新方面的能力，即在吸收外部技术的同时，自主开发具有开创性的产品，包括用于治疗罕见疾病的突破性生物药物。

BioCubaFarma与越南合作伙伴于2025年成立的合资企业，Genfarma，成为开启两国务实合作新阶段的重要里程碑。 Genfarma不仅是一个商业实体，还在接收和转移古巴原始技术方面发挥战略作用，以服务于在越南的本地化生产。通过这一合资企业，两国科学家将开展联合研究，利用共同资源，在国内生产特效药，从而减少对外部供应的依赖，并降低民众的治疗成本。

预计2026年，越南医药市场规模将达到100亿美元，这为古巴的新疗法和技术在越南扩大市场份额提供了有利条件。

BioCubaFarma成立于2012年，是古巴国家级生物技术与制药集团，承担全国约50%的科研活动。该集团专注于研发、生产和商业化高科技产品，如药品、诊断系统和医疗设备，旨在提升公众健康水平，并创造高附加值的出口产品。（完）