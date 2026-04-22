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生物技术合作：越古特殊关系的新动力
卡雷拉博士表示，为达到当前水平，古巴已巩固了集科研与生产于一体的发展模式，既满足国内需求，又服务出口。BioCubaFarma目前拥有超过1.9万名专业人员，按照严格的国际标准进行管理运营，使集团能够向10个国家转让技术，并为合作伙伴培养高质量人才。
卡雷拉博士还强调古巴在创新方面的能力，即在吸收外部技术的同时，自主开发具有开创性的产品，包括用于治疗罕见疾病的突破性生物药物。
BioCubaFarma与越南合作伙伴于2025年成立的合资企业，Genfarma，成为开启两国务实合作新阶段的重要里程碑。 Genfarma不仅是一个商业实体，还在接收和转移古巴原始技术方面发挥战略作用，以服务于在越南的本地化生产。通过这一合资企业，两国科学家将开展联合研究，利用共同资源，在国内生产特效药，从而减少对外部供应的依赖，并降低民众的治疗成本。
预计2026年，越南医药市场规模将达到100亿美元，这为古巴的新疗法和技术在越南扩大市场份额提供了有利条件。
BioCubaFarma成立于2012年，是古巴国家级生物技术与制药集团，承担全国约50%的科研活动。该集团专注于研发、生产和商业化高科技产品，如药品、诊断系统和医疗设备，旨在提升公众健康水平，并创造高附加值的出口产品。（完）