甘林—永好高速路段今日投运：发挥中南部地区经济发展的支撑作用

今日（4月26日），2017-2020年阶段北南高速公路甘林—永好路段正式投运。甘林—永好路段全长78公里、投资总额近9万亿越盾（折合人民币25.5亿元），是采用公私合营模式（PPP）修建的。

这样，胡志明市—芽庄市高速公路已经完成，全长382公里，由5条路段组成，投资总额超过61.6万亿越盾（折合人民币188.6亿元）。借此，胡志明市至中部各省的时间将会大幅缩短，货物运输也更便利快捷。

甘林—永好高速路段是2017-2020年阶段北南高速公路东部路段工程建设项目的三个子项目之一。甘林—永好高速路段全长78.5公里，投资总额近9万亿越盾（折合人民币约为25.5亿元），经过庆和省、宁顺省和平顺省，设有四条车道，时速最高限定90公里。

胡志明市—芽庄市高速公路分为五个阶段施工。具体的是，胡志明市—隆成—油秒（TPHCM - Long Thành - Dầu Giây）路段全长55.7公里，一期工程投资总额超过20万亿越盾（折合人民币63亿元），2015年2月起开始投运。油秒—潘切（Dầu Giây - Phan Thiết）路段全长99公里，投资总额13.6万越盾（折合人民币41.6亿元），于2023年4月30日竣工。永好—潘切（Vĩnh Hảo - Phan Thiết）路段全长101公里，投资总额约10.8万亿越盾（折合人民币33亿元），于2023年5月19日竣工。甘林—永好（Cam Lâm - Vĩnh Hảo）路段全长78公里，投资总额近9万亿越盾（折合人民币27亿元），采用公私合营模式。芽庄—甘林（Nha Trang - Cam Lâm）路段投资总额逾7.6万亿越盾（折合人民币23亿元），采用公私合营模式，于2023年6月18日投运。

4月25日，越南交通运输部透露，在北南高速公路东部路段工程建设项目中已通车投运的各条路段均已完成服务区建设，以满足人民群众在4.30和五一国际劳动节假期的出行需求。（完）