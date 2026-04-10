瑞士记者：越南巩固政治稳定，保持经济改革势头

在国际形势复杂多变的背景下，越南健全2026-2031年任期高层领导班子正受到国际观察界的关注。瑞士Radio Zones广播电台台长让·穆西（Jean Musy）4月8日接受越通社驻瑞士记者的采访时认为，主要领导班子的选举结果清晰地反映了越南在未来阶段保持政治稳定和继续推动经济改革的方向。

让·穆西表示，越南2026-2031年任期主要领导班子的选举体现了在越南共产党领导下维持政治稳定、确保治理连续性以及推动经济改革的愿望。这在世界正面临诸多经济危机和挑战的背景下有助于巩固市场和外国投资者的信心。

让·穆西认为，从长远来看，越南将必须集中解决许多战略性问题，其中包括提高青年职业培训质量、推动创新和科技发展、加快与环境保护相结合的能源转型进程，以及应对人口老龄化趋势。此外，在快速变化的世界背景下，缩小社会差距、确保和谐发展也是一项必要的要求。

让·穆西谈到对外政策时认为，国际动荡可能影响到越南。越南的外交政策因其灵活性而备受好评，但在大国战略竞争日益加剧的背景下，尤其是在中美经济利益存在诸多交织与竞争的情况下，可能面临诸多挑战。他认为，尽管越南仍努力实现合作伙伴关系和国际经济协定多元化，但可能会比预期更早地面临战略抉择。

此外，美国利率上升及可能蔓延至欧洲的趋势，以及东海地区涉及主权和资源的复杂局势，也给越南的治理工作带来了更多压力。在此背景下，新的领导班子需要发挥国家内在力量，同时灵活适应日益紧密和相互依存的全球化环境。

让·穆西评价，越南领导层的新任期将面临诸多机遇，但也不乏挑战，需要将国内稳定、经济改革与外交灵活性进行和谐的结合，以保障未来阶段的可持续发展。（完）