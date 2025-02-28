“瑞士旅游促进越南可持续发展项目”启动

2月28日，越南文化体育与旅游部越南国家旅游局同瑞士发展与合作署和瑞士驻越南大使馆联合举行“瑞士旅游促进越南可持续发展项目”（ST4SD）启动仪式。

在活动框架内，瑞士驻越大使托马斯·加斯（Thomas Gass）和越南国家旅游局副局长何文超签署并交换信函，强调了提供和接受官方发展援助（ODA）资金的承诺，标志着项目正式启动。该项目旨在促进越南旅游业在新冠疫情后的复苏，并支持解决旅游业面临的挑战，以及推动旅游业的可持续发展。

托马斯·加斯表示，瑞士政府承诺提供360万瑞士法郎（约合1010亿越盾）的官方发展援助（ODA）资金，用于项目实施。文化、体育与旅游部是项目的主管机构。越南国家旅游局被指定为项目业主。该项目由资助方自行实施。瑞士驻越南非政府组织Helvetas Swiss Intercooperation被选为项目实施单位。

该项目将在2024-2027年期间实施，并在河江、广南和同塔三省试点展开。此外，项目范围还可能扩展到顺化市、芹苴市与河内市。

越南国家旅游局局长阮重庆在启动仪式上致辞时表示，近年来，越南旅游业发展取得显著成效，成为该地区具有高度竞争力的热门目的地。越南连续被世界旅游大奖（World Travel Awards）评为“亚洲领先目的地”和“亚洲领先自然目的地”。

特别是，越南在疫情后旅游业复苏速度领先于该地区，2024年，越南接待国际游客1760万人次，比2023年增长了37%，国内游客1.1亿人次，旅游营业总收入达840万亿越盾。

阮重庆强调，越南旅游业的发展离不开国际合作伙伴的支持与合作。越南旅游业始终将瑞士视为重要合作伙伴。越南国家旅游局对瑞士政府通过“瑞士旅游促进越南可持续发展项目”向越南所提供的支持表示欢迎，并给予高度评价。

托马斯·加斯认为，越南拥有丰富的旅游资源，从多样壮丽的自然景观到得天独厚的民族文化。然而，如何在最大限度地开发旅游潜力的同时，仍确保可持续发展，以及保护文化特色和环境。对于这一问题，瑞士拥有数百年的可持续旅游发展经验，并相信该国的经验可以帮助越南实现这一目标。（完）