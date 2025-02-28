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“瑞士旅游促进越南可持续发展项目”启动
在活动框架内，瑞士驻越大使托马斯·加斯（Thomas Gass）和越南国家旅游局副局长何文超签署并交换信函，强调了提供和接受官方发展援助（ODA）资金的承诺，标志着项目正式启动。该项目旨在促进越南旅游业在新冠疫情后的复苏，并支持解决旅游业面临的挑战，以及推动旅游业的可持续发展。
托马斯·加斯表示，瑞士政府承诺提供360万瑞士法郎（约合1010亿越盾）的官方发展援助（ODA）资金，用于项目实施。文化、体育与旅游部是项目的主管机构。越南国家旅游局被指定为项目业主。该项目由资助方自行实施。瑞士驻越南非政府组织Helvetas Swiss Intercooperation被选为项目实施单位。
该项目将在2024-2027年期间实施，并在河江、广南和同塔三省试点展开。此外，项目范围还可能扩展到顺化市、芹苴市与河内市。
越南国家旅游局局长阮重庆在启动仪式上致辞时表示，近年来，越南旅游业发展取得显著成效，成为该地区具有高度竞争力的热门目的地。越南连续被世界旅游大奖（World Travel Awards）评为“亚洲领先目的地”和“亚洲领先自然目的地”。
特别是，越南在疫情后旅游业复苏速度领先于该地区，2024年，越南接待国际游客1760万人次，比2023年增长了37%，国内游客1.1亿人次，旅游营业总收入达840万亿越盾。
阮重庆强调，越南旅游业的发展离不开国际合作伙伴的支持与合作。越南旅游业始终将瑞士视为重要合作伙伴。越南国家旅游局对瑞士政府通过“瑞士旅游促进越南可持续发展项目”向越南所提供的支持表示欢迎，并给予高度评价。
托马斯·加斯认为，越南拥有丰富的旅游资源，从多样壮丽的自然景观到得天独厚的民族文化。然而，如何在最大限度地开发旅游潜力的同时，仍确保可持续发展，以及保护文化特色和环境。对于这一问题，瑞士拥有数百年的可持续旅游发展经验，并相信该国的经验可以帮助越南实现这一目标。（完）