瑞士报刊：越南成为外国公司的新目的地

瑞士《日内瓦论坛报》（Tribune de Genève）刚刊登一篇关于越南成为外国公司的新目的地的文章。

越通社驻日内瓦记者报道，文章强调，在因COVID-19 大流行而关闭一段时间之后，2022 年越南在亚洲地区实现经济最强劲增长。然而，瑞士有足够条件利用越南经济带来的优势。2020年，瑞士与越南的双向贸易额超过30亿法郎（约合32亿美元），创造了2万个就业岗位。数以百计的瑞士公司是越南最重要的欧洲投资者之一。

文章写道，进入距离河内以北方向一小时车程的云中工业区之时，就能立即感受到越南工业的繁荣发展。一大早，苹果最著名的分包商——富士康的招聘办公室前好多人排成队。在一栋宽敞的工人宿舍前，张贴着富士康招聘1万名员工并提供良好工作条件的海报。不远处，富士康的竞争对手——立讯精密宣布招聘1.3万名新员工。

文章还称，各大型工业园区正在建设中，并被先进的电子制造商接管。

韩国三星电子集团于 2022 年 12 月在河内开设了一个全新的研发中心，并计划在附近省份投资约 32 亿美元建设生产半导体工厂。美国半导体巨头安靠科技（Amkor Technology ）即将在离机场不远的地方开设一家工厂。为电动汽车制造商特斯拉提供零部件并为苹果组装设备的中国台湾和硕 (Pegatron)工厂刚刚在下龙湾附近投入运营。

文章补充说，越南之所以对外商投资具有如此吸引力，是因为该国拥有稳定的投资环境。同时，包括 2020 年与欧盟 (EU) 签署的《欧盟—越南自贸协定》在内的 15 项自由贸易协定，将帮助越南成为经济实惠的工业生产中心。

文章认为，越南正被外国投资者评价为投资的重中之重，因此，在未来越南超级工厂将不断涌现出来。（完）