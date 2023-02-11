琼崖湖风光如诗 游春赏景正当时

越南山罗省琼崖县拥有雄伟的山脉和诸多与文化传说息息相关的信仰旅游景点，因此成为众多游客在2023癸卯早春出游的不二之选。下面请跟随本台记者的镜头，一起观赏琼崖湖的美景和感受春游的气氛。

癸卯早春天气晴好，因此很多游客选择来到琼崖县信仰文化旅游区，既可以游春赏景，也能为亲人祈求平安吉祥。

河内游客郑氏云英说：“新年初春，我们全家决定去琼崖湖旅游，这里的风景很美，湖水清澈，人们非常友好和热情。我们拍了很多照片，以推广琼崖乃至山罗省的风土人情。”

意大利游客Hannes 说：“这是我第一次来琼崖县。参观这里的摊位时，我觉得商品五花八门，无论传统服装还是农产品都应有尽有。”

琼崖湖床面积超过1.05万公顷，被誉为西北地区的微型“下龙湾”。基于当地优势，许多旅游公司纷纷推出旅游产品，打造琼崖湖的旅游亮点，为游客提供服务。

琼崖旅游股份公司副经理雕德重说：“去琼崖湖时，游客将有机会乘坐游轮，在湖边拍照打卡，参观美丽的湖中岛屿，并体验划船、钓鱼等服务和品尝沱江的美食。”

山罗省琼崖县人民委员会副主席卢清水说：“我们将文化价值保护与旅游活动结合起来，其中打造信仰旅游区和提升湖上体验旅游质量是县党委确定作为第二十一次代表大会决议三大突破之一的重点任务。”

癸卯早春的初步统计显示，琼崖县各旅游区和景点的游客量超过1.2万人次，旅游收入约达50亿越盾。这一成果为旅游单位着力发挥当地潜力和优势注入动力，以期将琼崖湖打造成为国内外游客在西北之旅中值得一去的旅游目的地。（完）