现代外交网站： 50年来越印关系呈现良好发展势头

越通社驻新德里记者报道，《

现代外交

》(Modern Diplomacy)网站刚发表有关50年来

越印关系

一直呈现良好发展态势的文章。

文章称，印越双方继续强调越南在印度“向东行动”政策和《印太共同愿景》中的作用，并强调，印越两国关系以经济、贸易、国防和旅游等领域的合作为基础。

从历史上看，两国关系从“双边关系”提升为“战略伙伴关系”，然后升格为“全面战略伙伴关系”，双方始终保持着密切的外交关系，其是双方在摆脱殖民统治、争取民族独立斗争中所积累的经验。尽管两国政治制度不同，但双方高层互访频繁，印度对越南拥有日益重要的作用，支持越南民族独立和国家统一事业，同时承诺支持当前越南国防的发展。越南是印度非常重要的战略伙伴。印度、俄罗斯和中国同为越南的全面战略伙伴。

印度外交部副部长所罗伯·库马尔（Saurabh Kumar）认为， 东盟的中心地位和统一性是《印太共同愿景》的重要因素。越南在地区和印度的愿景中，特别是在东海问题上发挥着重要作用。

另一方面，经贸政策合作是印越两国关系的重要部分。印度是越南在南亚地区的最重要市场，占越南与南亚国家贸易总额的80%。印度下议院（人民院）议长奥姆·博拉（Om Birla）曾表示希望将双边贸易额从之前的 132 亿美元增加到 150 亿美元。

对于双边关系的前景，两国正在实施《2021-2023年行动计划》，以落实两国领导所达成的协议和承诺。

这篇文章结尾称，越印关系是深刻理解彼此需求和相互尊重的长久关系。莫印度总理莫迪(Narendra Modi)正安排对越南进行的访问和多年来政策稳定充分表明印越两国关系持续向好发展。（完）