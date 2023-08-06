王廷惠：FPT驻印尼办事处应发挥桥梁作用 促进越南与印尼投资与合作

在对印度尼西亚进行正式访问期间，8月6日，越南国会主席王廷惠在雅加达走访了越南FPT集团驻印度尼西亚办事处。

王廷惠在讲话中对FPT驻印尼办事处刚成立5年，但已取得较好的业绩给予好评。他表示，FPT是越南投资印尼的先锋企业，在印尼成功建立了业务网络，营业收入不断提高。

王廷惠指出，印尼领导和企业非常重视发展与越南的关系，希望与越南企业加强合作，形成电动汽车、电信等新行业的供应链，双方还同意维持现有的供应链并开发新的供应链。

王廷惠指出，越南提出到2025年数字经济占国内生产总值（GDP）的20%、2030年占GDP 30%的目标。这是一个很大的挑战。印尼是一个积极提出许多与数字化转型有关倡议的国家，其中包括在东盟使用QRcodeASEAN的倡议。FPT可对东盟在数字化转型领域的合作机制进行研究，从而促进越南与东盟各国之间的互联互通。

此外，越南国会将于9月承办全球青年议员大会，主题为“年轻人通过数字化转型和改革创新在实现可持续发展目标中的作用”，建议FPT积极参与大会相关活动，如改革、创新创业和数字化转型成就展。

目前，越南对印尼的投资规模仍然较小。 FPT应在促进两国企业投资，加强供应链合作发挥桥梁纽带作用。

王廷惠介绍，越南国会通过了《无线电频率法》（修正案）、《电子交易法》（修正案）等多项服务数字化转型的法律，并即将审议通过《电信法》（修正案）等相关法案，欢迎FPT为这些法案建言献策。（完）