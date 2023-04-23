王廷惠出席纪念古巴声援南越委员会成立60周年特殊文艺晚会

越通社特派记者报道，访问古巴期间，当地时间4月22日晚，越南国会主席王廷惠与古巴全国人民政权代表大会(国会)主席埃斯特万•拉索•埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernández）一同出席在圣地亚哥市举行的纪念古巴声援南越委员会成立60周年和菲德尔·卡斯特罗领袖首次访越暨访问越南南方解放区50周年的特殊文艺晚会。

古巴国会代表、古巴英雄、古巴人民友好协会（ICAP）主席费尔南多·冈萨雷斯·洛特（Fernando Gonzalez Llort）在节目开幕式上致辞时介绍了古巴-越南友好协会前身古巴声援南越委员会的成立，源于菲德尔·卡斯特罗总司令的想法。古巴声援南越委员会于1963年9月25日在菲德尔总司令的指示下成立，其第一任主席是女英雄蒙卡达·梅尔巴·埃尔南德斯（Moncada Melba Hernandez）。

越南国会副主席陈光方代表越南国会高级代表团在活动上发言时强调了越南和古巴之间的兄弟情谊起源于两国以英雄品质、坚韧的意志、不屈不挠、为独立和自由、正义、人类尊严、人民的和平幸福生活而战斗和牺牲的抗击外来侵略者历史的共同点。

越南国会副主席和ICAP主席共同强调，60年来，越南人民和古巴人民在争取独立和自由的斗争以及在各自国家建设和保卫社会主义祖国的事业中始终肩并肩，维护革命成果，建立起忠诚纯洁的同志加兄弟关系。

陈光方强调：“越南将尽最大努力维护、保护、培育和向后代传承两党、两国和两国人民的特殊友谊、团结和深厚忠诚关系，正如越南共产党中央委员会总书记阮富仲所说‘我们的理想合而为一，我们的心以同样的节奏跳动’”。

值此之际，为了表彰为加强越南与古巴特殊友好关系做出杰出贡献的组织和个人，越南国会主席王廷惠代表党和国家领导向古巴人民友好协会、古越友好协会和古巴国会代表、古巴英雄、古巴人民友好协会（ICAP）主席费尔南多·冈萨雷斯·洛特授予友谊勋章；向古越友好协会副主席鲁维斯莱·冈萨雷斯·萨伊斯（Ruvislei González Saez）授予友谊纪念章。（完）