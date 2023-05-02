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玉米河粉--河江省岩石高原的特产
赫蒙度假村老板赖国静说：“我们使用的仍然是乡民们的传统玉米，我们将玉米粉磨成粉饼，做成米粉条，就这样一道服务游客的特色菜品就问世了。”
河江玉米在岩石高原石缝中上生长，土壤和气候条件相当恶劣，因此其味道和口感也相当独特。玉米河粉带有西北山区的风味，给游客带来一种独特而令人印象深刻的体验。
游客玄庄说：“玉米河粉的味道确实与大米做的河粉不同，质朴又浓郁，汤和牛肉结合得非常和谐。但重要的是，在那碗河粉中我可感受到岩石高原同胞们的文化传统和生活习惯。”
玉米河粉的制作方法与传统河粉相同，但因玉米的粘性不如大米，因此制作技术难度更大。同时，在切条过程中也需要更加细心，让粉条不碎。
赫蒙度假村主厨袁德孙说：“玉米河粉是用玉米淀粉制成的，粘性恰到好处，所以切河粉的时候一定要有弹性，这样面条才会均匀。”
用玉米制作河粉创意也有助于提高玉米的价值，从而有助于增加山区人民的收入。
赫蒙度假区老板赖国静表示：“一公斤玉米饼或玉米河粉价格比一般玉米高出数10倍。如果将这些产品推广出去，参加旅游、服务业的农民们也受益匪浅。”
目前，河江玉米河粉大部分是由壮钳村村民制作的，该村一直以来以手工制作河粉粉条而闻名。因此这无疑是到河江省的游客不可错过的一道地方美食。（完）