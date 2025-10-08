“独立 - 自由 - 幸福的80 年征程”成就展: 文化精粹的魅力

北宁官贺民歌剧院副院长、优秀艺术家忠坚分享了在国家成就展上表演的荣幸与自豪，强调：“今天在国家成就展上，我们剧院带来了北宁官贺民歌、天曲和歌筹三种艺术形式。我们非常荣幸和自豪，能够在越南国庆 80 周年之际，到此为人民献上演出”。

《四季欢歌》、《敬槟榔》、《开店售货》、《亲人莫离去》等耳熟能详的官贺民歌被艺术家们演绎得如泣如诉、深情款款，深深地打动了众多观众的心。在官贺民歌娓娓动听的旋律之后，游客们还欣赏了 天曲和歌筹迷人的调子，这些精致的艺术形式将诗歌与音乐完美地 融合在一起。



来自富寿省的游客杨秋庄女士第一次现场聆听官贺民歌，非常激动。她分享道：“今天来到这里观看艺术家们的表演，我感到非常高兴和兴奋，因为我之前从未听过北宁 官贺民歌。来到这里，我真正体验到了越南文化特色”。

艺术家们身着传统服饰，以甜美的歌声和优美的舞姿，创造出一幅绚丽多彩的文化画卷。他们不仅带来了独具地方特色的旋律，更营造了传统与现代文化交融的浓厚氛围，彰显了民族艺术在公众心中经久不衰的价值。

官贺民歌在“独立-自由-幸福的80 年征程”成就展上的亮相，是越南文化遗产旺盛生命力和跨越时空之美的见证。官贺民歌甜美而深情的旋律不仅丰富了游客的体验，更致力于将越南国家和人民的形象贴近国际友人。