狠抓第57号决议落实：使越南成为区域内领先的人工智能研究和创新中心

越南到2030年成为东南亚地区人工智能（AI）研发领域排名前三的国家是越共中央政治局2024年12月22日签发的关于促进科技、创新与国家数字化转型领域取得突破性进展的第57-NQ/TW号决议中的重要目标之一。越南的战略位置、优惠政策和丰富资源等因素正吸引众多全球领先的国际科技公司的投资，助推越南成为该地区领先的人工智能研究和创新中心。



6月10日，美国高通公司（Qualcomm）在越南成立的新人工智能研发中心（AI R&D）正式亮相。



拥有在河内和胡志明市工作的科学家、研究者和人工智能专家队伍的新人工智能研发中心将成为美国高通公司全球人工智能研究小组的一部分；在应用于智能手机、个人计算机、扩展现实 (XR)、汽车和物联网 (IoT) 等广泛领域的生成式人工智能和代理式人工智能(agentic AI)解决方案开发方面发挥关键作用。

越南科学技术部副部长黎春定在活动上发表讲话时表示，美国高通公司人工智能研发中心的成立标志着越南与美国在共同关心的新领域中技术合作关系迈出了新的一步。高通公司将越南选为该中心所在地表明其对越南信息技术（IT）团队和人力资源的潜力和能力充满信心；是越美全面战略伙伴关系日益深化的生动体现。越南科学技术部相信，该人工智能研发中心投入运营之后将助力提升越南的人工智能研究能力；为培养和发展国内与国际人工智能工程师和专家队伍，同时促进越南社会经济可持续发展做出贡献。



高通越南、柬埔寨和老挝公司总经理邵方南强调，越南的精英人力资源与高通的全球规模和专业知识的相结合将会增强应用于各种应用程序的先进、节能人工智能解决方案开发能力；同时巩固越南在全球创新价值链中的作用。



高通目前在河内和胡志明市设有两个代表处，于2020年在河内设立东南亚首个研发中心。高通已推出一个著名倡议，即高通越南创新挑战赛（Qualcomm Vietnam Innovation Challenge），每年举办一次，旨在孵化和支持越南金融、技术、经营和知识产权领域的科技初创企业。（完）