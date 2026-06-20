特色咖啡为山罗阿拉比卡咖啡走向更广阔市场铺路

在座谈会上发言时，山罗省人民委员会副主席阮成功表示，当地高度重视按照RA、UTZ、4C等国际标准建设咖啡原料区，同时发展企业、合作社与农户之间的连接链，以提升产品质量，迈向咖啡可持续生产模式。目前，山罗特色咖啡种植区面积已超过1100公顷，并形成了多个高科技应用生产区。



他表示，随着咖啡质量不断提升，山罗阿拉比卡咖啡已出口至美国、澳大利亚和新西兰等多个市场，并正逐步拓展至要求更高的市场，其中包括符合《欧盟零毁林法案》相关规定的市场。



山罗省期望企业界继续与地方在原料区研发、加工工业发展及品牌打造等方面同行，使山罗咖啡成为具有稳固地位的优势产业，为国家发展事业作出贡献。

山罗省农业与环境厅副厅长杨嘉定透露，目前全省咖啡种植面积近3.4万公顷，2025年产量超过4万吨。山罗咖啡产品已获得地理标志保护，进一步确立其市场的地位和价值。



在加工与品牌打造方面，山罗目前共有5款咖啡产品获得“一乡一品”OCOP认证，其中1款产品达到国家级五星级OCOP标准。



因此，山罗省确定推动咖啡产业可持续发展，并将山罗阿拉比卡咖啡视为具有较高经济价值和潜力的战略性农产品，着力打造国家品牌并拓展全球市场。



在此活动上，山罗省人民委员会透露，该省将选派代表参加2026年在比利时举行的2026年世界咖啡沖煮大赛（World Brewers Cup 2026）。同时，山罗省将于2026年10月9日至13日举行第二届山罗咖啡节，继续推广并提升山罗阿拉比卡咖啡在国内外市场的品牌影响力。（完）