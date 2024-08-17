物流企业面临绿色转型压力

随着消费者对环保产品的青睐以及全球向绿色经济转型的趋势，绿色物流越来越受到关注和专业投资。

越南物流企业协会副秘书长吴克黎先生表示，如果不能迅速实现物流业绿色转型，企业将面临被市场淘汰的风险，严重影响国内乃至全球贸易和进出口活动。

越南工贸部进出口局副局长陈青海先生指出，绿色物流不仅是一种趋势，而且是未来的强制要求。因此，在实施过程中，企业将面临许多认知和转型动力的障碍。相反，一些企业虽然认识到这一点，但规模较小、资金有限，无法进行适度投资。

在绿色转型成为企业发展趋势和强制要求的背景下，越南物流企业协会副秘书长吴克黎先生认为，企业需要转变观念，加强宣传，并与政府、监管机构保持密切合作，特别是制定具体的税收政策。此外，企业应充分利用和有效开发内河航道和沿海航道，既能增加货物运输量，又能减少运输工具的排放。另一方面，企业应大力推动创新、数字化转型，积极开展绿色物流、智能物流，为进出口货物提供高效服务。

金（Vàng）货运代理股份公司副总经理黎清河先生表示，在当前形势下，如果企业无法满足环境和绿色物流的标准，未来将逐渐被商业和贸易淘汰。这不仅是越南的要求，而且也是全世界的共同趋势。

值得注意的是，越南企业面临着来自多个新兴市场的激烈竞争，需要密切关注这一问题。例如，纺织服装和鞋类行业失去了许多订单，因为孟加拉国和一些欧洲国家的企业采用绿色生产技术，要求减少废物和保障优质环境。

越安快递国际航运公司经理黎山孝先生也指出，推动绿色物流实现全面可持续发展，不仅是越南的要求，而且也是世界的大趋势。因此，企业要想真正发挥绿色物流的潜力，就需要进行战略投资，既要提高自身竞争力，又要打造更加美观、有信誉的形象和品牌。同时，通过运输管理软件TMS或软件解决方案来分析和优化路线，优化运输路线和管理仓库，从而减少不必要的里程。

陈青海先生强调了越南到2030年的绿色行动计划并建议，企业应完善相关标准和规范，以减少运输排放并发展绿色物流。另一方面，推动运输和仓储向使用清洁环保能源转型。

与此同时，应完善并同步开展燃油质量管理解决方案和排放标准体系；部署致力于增强连通性和多式联运的交通基础设施。此外，企业应优化运输和仓储活动，减少无用流量；推进交通数字政务，建设物流数据库等，从而促进物流业可持续发展。（完）