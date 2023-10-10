牢牢把握数字化发展趋势 让所有人皆能从中受益

非接触式支付在越南越来越受欢迎。人们可轻松地在菜市场、肉摊、餐馆、商店等地使用二维码支付。

这也是“响应10月10日国家数字化转型日行动月”追求的目标之一。那就是让所有人都能享受到数字化转型带来的利益。

在2023年10月，各公共数字工作组将奔赴各地，挨家挨户引导人民使用在线服务，同时防范数字环境中的风险。

在该行动月中，全国人民在使用数字产品和服务时可享受到诸多优惠政策。为响应国家数字化转型日，多家企业很早前就纷纷推出许多数字产品和服务使用激励计划。

2023年国家数字化转型日的主题是“开发数字数据创造价值”。越南信息与传媒部部长阮孟雄表示，要想快速、可持续发展，就必须加快数字化转型。数字化转型是全民事业，也就是说要全面向全民普及。<

2020年6月3日，越南政府总理签署了第749号决定（749/QD-TTg），批准《国家数字化转型计划（到2025年和面向2030年）》。该计划在致力发展数字政府、数字经济、数字社会的同时，还努力建立能够走向全球的越南数字科技企业。

越南是最早发布国家数字化转型计划战略的国家之一，与世界先进国家一起成为具有数字化转型意识较强的国家。这是越南充分利用科技革命的有利条件。

2023年前9个月，越南国家公共服务门户注册账户超过560万个，超过8737万份档案得到同步管理，在线办件量超过1980万件，在线支付交易超过1300万笔，累计交易额超过4万亿越盾（折合人民币超过12亿元）。

对于数字数据，通过国家数据共享平台成功交易超过2100万笔，日均交易约140万笔。

越南人口数据库连接15个部委、1家国有企业、3家电信运营商和63个地方。

对于数字基础设施，截至目前，使用智能手机的手机用户比例达到79.8%，同比增长5.8%；拥有宽带光纤互联网的家庭比例达到78.38%，同比增长5.22%等。（完）