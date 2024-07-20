熊波大使：永远不会忘记阮富仲总书记对中越关系的重大贡献

记者：您如何评价阮富仲总书记对越南党、国家和人民革命事业的作用和贡献？近年来，越南反腐和党建工作取得许多重大成果，您如何评价阮富仲总书记发挥的作用？



熊波大使：首先，我怀着无比沉痛的心情对阮富仲总书记的逝世表示最深切的哀悼，中共中央已第一时间向越共中央致唁电，沉痛悼念阮富仲总书记。

阮富仲总书记2023年8月与中国驻越大使熊波等代表共同种下纪念树 图自越通社

阮富仲总书记是坚定的马克思主义者，是越南共产党和越南人民的伟大领导者。他在越共十一大、十二大和十三大三次当选越共中央总书记，深受越南人民拥护和爱戴。阮富仲总书记高度重视将马克思主义同越南革命事业的实际相结合，十几年来，带领越南党、政府和人民为推进越南社会主义事业发展作出重大贡献。阮富仲总书记不仅是杰出的政治家，也是伟大的理论家，对越南必须坚持共产党领导、坚定走社会主义道路有着深刻和十分清醒的认识，给我留下了深刻印象。



阮富仲总书记高度重视加强党建和反腐工作，特别是越共十三大以来，以阮富仲总书记为首的越共中央以“零容忍”态度大力推进反腐工作，取得重大成果，为越南长治久安和走好符合自身国情的社会主义道路提供了坚实保障。



记者：近年来，越南推动实施以“竹根稳固，竹身结实，竹枝柔韧”为特点的“竹子外交”政策，您认为阮富仲总书记在越南外交理论建设和道路实践中发挥怎样的作用？



熊波大使：阮富仲总书记提出坚持“竹子外交”政策，突出强调“竹根稳固”，就是强调必须坚持党的领导、坚持走社会主义道路。同时保持灵活策略，在维护越南独立自主的基础上，积极致力于同世界各国发展友好关系。在以阮富仲总书记为首的越共中央领导下，越南外交事业取得重要成就，正如阮富仲总书记所说“越南如今的基业、实力、地位和国际声望前所未有”。



我们注意到越南外交强调重视优先发展同邻国、大国和传统友好伙伴国家的关系。同时,越南坚定支持真正的多边主义，重视维护国际公平正义，反对干涉他国内政。中方对此予以高度评价。



记者：您如何评价阮富仲总书记在越中关系发展中的作用？2023年底，中共中央总书记、国家主席习近平访越期间，双方确立两国关系新定位，宣布提升两国全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的越中命运共同体。您如何评价阮富仲总书记对这一重大事件的贡献？



熊波大使：阮富仲总书记是中国共产党和中国人民的亲密同志和真诚朋友，他继承和发展了中越两党两国“同志加兄弟”的传统友谊，同中国共产党和中国领导人结下深厚友谊。就任越共中央总书记以来，阮富仲同志为推动中越两党两国关系发展作出重大贡献，特别是同习近平总书记成功进行三轮历史性互访，共同为新时代中越两党两国关系发展掌舵领航的重要作用。过去两年，阮富仲总书记在中共二十大后访问中国，去年底热情隆重接待习近平总书记对越南进行国事访问，两党总书记共同宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，确立新时代两国关系新定位，推动两党两国关系迈上新的历史高度。我们对此高度评价、不会忘记。



阮富仲总书记在友谊关口岸与熊波大使亲切握手 图自越通社



记者：请您谈一谈对阮富仲总书记的印象，为您留下最深刻印象的事件是什么？



熊波大使：出任中国驻越南大使5年多来，我的工作得到阮富仲总书记的大力支持和帮助。2018年到任后，我有幸向阮富仲总书记、国家主席递交国书，这是阮富仲总书记就任国家主席后首次接受外国使节递交国书。此后，我同阮富仲总书记多次见面，有机会聆听他对发展中越两党两国关系的真知灼见，留下深刻印象。



我印象最深刻的是去年8月25日，应阮富仲总书记邀请，我陪同他考察两国边境地区的谅山省友谊口岸。阮富仲总书记反复强调越中友谊口岸世界独一无二，向两国人民和国际社会传递中越传统友谊的重要信号。我同阮富仲总书记共植越中友谊树，阮富仲总书记深情表示“这棵树就像越中关系一样，它根基牢固，在两国人民的精心呵护下，一定能够茁壮成长”。阮富仲总书记亲力亲为弘扬两国传统友谊，令我非常感动。 记者：谢谢您！（完）