热闹非凡的2024年迎新春活动在日本等地举行

越通社驻日本记者报道，2月3日，“2024年越南春节——家乡之春”文化节在日本兵库县尼崎市开幕。

文化节由关西地区越南人团体组织在越南驻大阪总领事馆和尼崎市政府的支持下举行。组委会希望通过此次活动，为旅居尼崎市的越南人营造温馨欢乐的传统春节氛围，同时向日本和国际友人介绍越南传统文化之美。

越南驻大阪总领事吴郑和表示，文化节以“关西聚会——追寻根源”为主题，有助于增进越日民间交流，是关西地区和尼崎市越南人维护民族传统文化，心系祖国家乡的良好机会。

为期两天的“2024年越南春节——家乡之春”文化节举行文艺汇演、越南传统奥戴时装秀等活动，预计吸引参加人数约8万人。

*越通社驻南美记者报道，越南驻巴西大使馆近日在圣保罗市举行2024年迎新春活动，吸引近百名在巴西越南人及为巴西、智利与越南关系作出贡献的国际友人参加。

在喜气洋洋的气氛中，越南驻巴西大使裴文义介绍了越南国内经济社会发展情况、对外工作取得的成就以及越南与巴西关系进展情况。同时向旅居巴西、秘鲁、玻利维亚、苏里南、圭亚那等国越南侨胞致以美好的节日祝福。

*越通社驻美洲记者报道，在迎新春庆建党的热闹氛围中，当地时间2月3日晚，越南驻委内瑞拉大使馆举行2024年迎新春活动，诸多在委越南人和国际友人一同参加活动。

越南驻委内瑞拉大使武忠美在活动上发言，回顾了越南共产党94年来的辉煌历程，肯定了两国传统友谊和全面伙伴关系正在不断向前发展，相信两国关系将迈上新台阶。

参加活动的代表们一起观看歌手、音乐家阿里·亚历杭德罗·普里梅拉（Alí Alejandro Primera）演唱多首歌颂胡志明主席的歌曲，共同品尝越南春节的传统菜肴，欣赏绚丽多彩的烟花表演。（完）