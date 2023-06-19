热闹非凡的越南街头美食节亮相法国

越通社驻巴黎记者报道，旅居法国越南人协会（UGVF）与法国越南青年协会（UJVF ）6月17日在法国首都巴黎第五区蒙格(Monge) 广场举行2023年越南美食节(Ici Vietnam Festival)。

这是该节日举办的第三年，已成为越南美食和文化热爱者的相约之地。在各间展位上，由专业厨师制作的菜品，打造出传统与现代、法国菜与越南菜之间的交叉与联系。

除了美食空间外，参与越南美食节的游客还有机会享受当代音乐，包括由优秀法国越裔艺人 DJ-beatmarkers 表演的电子音乐、流行音乐和说唱。此外，游客还可以沉浸在书籍漫画空间中，与作者见面，踢球等。特别是，Vinfast集团最新款电动汽车也亮相越南美食节。

巴黎第5区区长贝尔图(Florence Berthout)在活动上致辞时，对第5区被选为越南美食的举办地感到自豪。她特别赞赏位于蒙格广场旁边的Foyer du Vietnam餐厅，并认为，这家餐厅满足质量和价格方面的标准。

越南驻法国大使丁全胜对举办越南美食节想法表示欢迎，并预祝食客享受越南菜肴的美味。值此之际，丁全省大使表示很高兴看到 Vinfast 品牌电动汽车出现在此次活动上，并希望很快看到越南电动汽车的法国电动汽车并驾齐驱。（完）