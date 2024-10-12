世界形势继续复杂多变并难以预测，国内台风和洪水等自然灾害以及9月份的持续强降雨，特别是第三号台风对经济社会活动、企业和人民群众生活造成较大影响。因此，贯彻落实越共中央政治局、政府和政府总理的指示，各部委、行业和地方多措并举预防应对，助力民众和企业尽快恢复生活稳定和生产经营活动。其后，灾后越南经济迅速复苏，在第三季度实现了高增长，累计今年前 9个继续取得许多积极成果，受到国际组织和企业的高度评价。

2024年前9月经济亮点较多

据越南计划与投资部部长阮志勇的评价，经济重拾增长势头，复苏较为明显，并取得许多重要成果。宏观经济基本稳定，通胀得到控制，各大平衡得到保障，能源安全和粮食安全也得到了保障。

统计总局局长阮氏香10月6日在2024年第三季度和前9月经济社会形势新闻发布会上表示，第三季度，越南国内生产总值（GDP）同比增长7.4%，累计前9个月越南国内生产总值同比增长6.82%。

增长率较高的省市包括北江省（13.89%）、清化省（12.46%）、莱州省（11.63%）和河南省（10.89%）等。此外，受第三号台风严重影响的部分省市仍然维持高增长势头，如海防（9.77%）、广宁（8.02%）、富寿（9.56%）、老街（7.71%）、高平（7%）和安沛（7.15%）等。

农业生产保持增长态势，满足国内消费和出口需求。服务业增长势头良好。工业生产继续快速恢复，成为经济增长动力。

9月份，新成立和复工复产企业1.77万家，累计今年前9月约有18.3万家企业。统计总局考察结果显示，82.6%的加工制造业企业认为第四季度经营形势将稳定或好于第三季度，体现了企业对经济积极复苏充满信心。

吸引外商直接投资资金（FDI）继续成为亮点，今年前9月注册外资金额约248亿美元，同比增长11.6%，其中新注册外资总额约136亿美元，增长11.3%；到位资金约173亿美元，增长8.9%。出口也继续成为亮点，大部分重点出口产品均保持高增长。

尽管遭受第三号台风造成的损失，国际经济组织仍然对越南经济的弹性充满信心。亚行驻越南首席代表尚塔努•查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）在对 “尽管全球局势不稳定，但越南经济仍将继续保持增长势头”的认定做出评价时认为，越南经济的复苏是“工业生产改善和贸易强劲增长的结果”。

国际货币基金组织（IMF）在最近发布的报告中已决定将2024年越南经济增长预期上调至6.1%，高于今年6月提出近6%的预期。亚洲开发银行（ADB）对越南增长前景作出积极评价（2024年增长6%），位居东盟领先之列； Angsana Council、Bain&Co 和星展银行（DBS）预测越南引领地区经济增长，GDP 增长 6.6%。与此同时，汇丰银行继续预测越南2024年和2025年的GDP增长率将为6.5%。

促进新增长动力

越南计划与投资部建议继续选择全年增长率达7%，力争达7%以上的情景。因此，需要有效抓住机遇，大力促进国内投资和消费增长动力，力争2024年实现更高增长率，巩固和保持2025年增长势头。

至于第四季度核心任务和措施，各部门、行业和地方需要认真贯彻、全面与有效落实党中央、中央政治局、国会的各项决议和结论，政府和政府总理的决议和指导意见，其中，助力民众、农场、经营户和企业尽快恢复生产经营活动。

另外，越南计划与投资部建议优先完善政策和法律法规，营造便利开放环境，吸引大规模和高科技投资项目，彻底排除困难和障碍；为企业和民众提供帮助，促进国内消费；加大公共投资资金拨付力度，力争公共投资资金拨付达政府总理下达计划的95%以上，确保国家重点重大项目进度。

此外，促进数字经济、数字转型和绿色转型等新增长动力，大力推进区域互联互通，加强与全面战略伙伴的合作，吸引跨国公司和战略投资者对芯片、半导体和人工智能等领域进行投资，有效实施半导体产业发展战略和半导体产业人力资源开发计划，同时注重确保宏观经济稳定和经济平衡。（完）