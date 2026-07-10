激发集体经济新动能 提升数字时代“一乡一品”产品质量

2026—2030年是实施各项国家目标计划的重要转型阶段，重点聚焦集体经济发展和“一乡一品”（OCOP）计划。新的体制机制和政策体系，以及推动数字化转型、发展价值链一体化平台的导向，正为农产品和地方特色产品更深度融入数字经济和全球价值链奠定基础。

2026年是2026—2035年阶段国家目标计划实施第一年，涵盖新农村建设、可持续减贫以及少数民族地区和山区经济社会发展三大国家目标计划。农业与环境部新农村建设国家目标计划协调办公室副主任方廷英表示，2026—2030年新农村建设计划将迈入更高发展阶段，工作重心将从基础设施建设转向发展农村经济，提高农村居民生活质量，保护传统文化，同时推进数字化转型、绿色转型、循环经济发展以及增强应对气候变化能力。

国会和政府提出到2030年，全国约65%的乡份达到新农村建设标准，农村居民人均收入较2020年提高1.5至2倍，贫困户比例每年下降1%至1.5%，基本消除少数民族地区和山区特别困难乡、村等目标。

在此进程中，集体经济，特别是合作社，被确定为按照价值链开发OCOP产品的核心力量。目前，全国共有约17400个OCOP产品达到三星级及以上标准。到2030年，这一数字预计将增至约2.5万个，但工作重点将不在于扩大数量，而是提升产品质量、附加值和市场竞争力。

新阶段的一项重要突破是全面推进集体经济领域数字化转型。合作社将运用数字技术实现管理数字化、财务透明化、土地资源和会员管理数字化，并提升融资能力。在生产环节，应用种植区域编码、产品溯源标签和数字化数据管理将有助于实现从原料产区到消费市场全过程的农产品质量管控。

合作社不仅承担着连接分散小农户的重要职能，还将成为规范生产流程、满足国内外市场标准的重要枢纽，为推动OCOP产品可持续发展奠定坚实基础。

为实现上述目标，2026—2030年集体经济发展计划将重点破解资金、人才、市场和科技四大瓶颈。

OCOP产品的本质在于具有浓郁地方特色，但生产规模通常较小。因此，新农村建设计划与集体经济发展的有机结合，将形成强大的联动效应，推动构建可持续发展的价值链。当资金、技术、人才和市场等各类资源得以畅通后，集体经济将成为提升OCOP产品价值的重要支撑，为建设现代化、高效化、国际化的农业体系作出积极贡献。（完）